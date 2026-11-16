Отрезан от цивилизации: наиболее труднодоступный город России – как туда добраться

Представьте город, где нет круглогодичной трассы, аэропорт сгорел почти двадцать лет назад, а продукты завозят по льду замерзших болот.

Это не сюжет постапокалипсиса. Это город Кедровый в Томской области.

Дорога как испытание

От Томска до Кедрового — 350 километров. Последние 136 из них — то, что местные называют «дорогой-призраком»: размытые колеи, болотистые просеки, остатки мостов. Летом проехать можно только на подготовленных внедорожниках или КамАЗах, и то не всегда. Зимой болота замерзают, открывается зимник — временная ледовая трасса, по которой и завозят всё необходимое.

Совет: планируйте поездку строго по сезону. Весной и осенью дорога превращается в ловушку даже для грузовиков.

Отзывы путешественников

На форумах жители описывают быт без прикрас. Один пользователь отмечает: продукты в местных магазинах стоят в полтора-два раза дороже, поэтому многие закупаются впрок в Томске или Бакчаре, держат по два больших морозильника. Другой комментарий: «Медицина хромает. Если что-то серьёзное — только санавиация».

При этом есть и плюсы. «Место рай, если есть удалёнка и не паришься насчёт торговых центров», — пишут там же.

Лайфхак

Перед переездом проверьте не только скорость интернета, но и запасной канал связи. В Кедровом оптоволокно есть, но при авариях на линии город остаётся без сети на неопределённое время. Держите спутниковый телефон или рацию для экстренных случаев — на форумах советуют именно так.

Инфраструктура внутри «капсулы»

Несмотря на изоляцию, внутри города есть всё базовое: восемь продуктовых магазинов, кафе, медицинский центр, гостиница, заправка. Школа, центральное отопление, пятиэтажки среди тайги. Люди знают друг друга в лицо. Но численность населения — около 1800 человек, и молодёжь уезжает.