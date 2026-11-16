1 ст. л на 1 л воды и вкусная свекла готова за 7 минут: как варить, чтобы она была мягкой и не потеряла цвет и пользу

Свекла может готовиться от 20 минут до нескольких часов — все зависит от размера, сорта и плотности корнеплода.

Быстрее всего доходит мелкая свекла с тонкой кожурой. Разберитесь, какой способ выбрать, чтобы овощ остался мягким, вкусным и не потерял питательные вещества.

Сварите в кастрюле

Залейте помытую свеклу холодной водой на палец выше корнеплода, не солите. Для сохранения цвета добавьте ложку уксуса или лимонного сока на литр воды. После закипания варите на среднем огне полчаса. Затем слейте горячую воду и залейте холодной: свекла дойдет до готовности, а витаминов сохранится больше. Второй вариант — добавьте в кипящую воду две ложки растительного масла, варите под крышкой 30 минут, а потом поставьте кастрюлю под проточную холодную воду на 10 минут.

Приготовьте в микроволновке

Помытую свеклу положите в емкость для микроволновки, налейте воду и готовьте под крышкой на максимальной мощности 12 минут. Затем оставьте еще на 15 минут. Без специальной посуды используйте пакет на зип-застежке: сделайте несколько проколов, положите овощ, поставьте на тарелку и готовьте на полной мощности 7 минут. После оставьте пакет в закрытой микроволновке на 15 минут, затем опустите в холодную воду — так корнеплод станет мягче и легче очистится.

Запеките или приготовьте на пару

В мультиварке используйте режим «Варка на пару»: вымытый овощ положите на решетку, налейте воду на дно и готовьте до часа и больше в зависимости от сорта. В духовке смажьте свеклу маслом, заверните в фольгу и запекайте при 180–190 градусах около 30 минут.