Какие профессии выбирают разные поколения в Петербурге и Ленобласти — названы самые популярные

Куда двигаются соискатели и сколько они хотят зарабатывать

Карьерные приоритеты жителей Петербурга и Ленобласти меняются на глазах: исследование сервиса поиска работы показало, что молодёжь всё активнее выбирает практические специальности с быстрым стартом.

Интерес к рабочим профессиям растёт рекордными темпами — заметнее всего у зумеров.

Что выбирают зумеры

Среди соискателей 18–24 лет быстрее всего растёт интерес к специальностям, где можно быстро начать работать и видеть результат руками. Число резюме на вакансию сварщика выросло на 66 %, продавца‑консультанта — на 64 %, флориста — на 60 %.

Поколения 25+ и 35+

У молодых специалистов 25–34 лет в фаворитах бариста — плюс 63 % по числу резюме. Миллениалы 35–44 лет чаще обращают внимание на позицию водителя спецтехники (+85 %), а старшее поколение 45–64 лет лидирует сразу по двум направлениям: водитель спецтехники (+93 %) и сборщик мебели (+91 %).

Сколько просят за работу

Финансовые запросы зависят от возраста и территории, но быстрее всего ожидания растут именно у молодёжи — плюс 15 % за год. В Петербурге соискатели 35–44 лет рассчитывают в среднем на 96 713 рублей в месяц, а зумеры — на 69 832 рубля.

В Ленобласти цифры скромнее: 85 452 и 61 957 рублей соответственно. При этом 63 % зумеров довольны нынешним местом работы: на первом месте для них атмосфера в коллективе и уважение к личному времени.

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