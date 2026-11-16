У кого выше ожидания и кто готов поощрять сотрудников

Годовая премия остаётся для многих петербуржцев приятным бонусом к зарплате — и поводом закрыть важные финансовые пункты или исполнить небольшую мечту.

По данным опроса SuperJob, почти две пятых работающих горожан рассчитывают на выплату по итогам 2026 года, но не все компании готовы её давать.

Кто рассчитывает на премию

37 % петербуржцев ждут годовую премию, а 33 % прямо говорят, что в их компаниях такие выплаты не предусмотрены. Ещё 14 % связывают отсутствие бонусов с нестабильным финансовым положением работодателя.

Чаще на премию надеется молодёжь до 35 лет и те, чья зарплата превышает 100 тысяч рублей — у них и ожидания выше, и шансы на бонус, как правило, реальнее.

На что планируют потратить деньги

Среди тех, кто рассчитывает на выплату, приоритеты распределились так: 16 % хотят отложить средства, 14 % — закрыть кредиты и долги, 12 % — потратить на отпуск и путешествия, 10 % — на семью, 8 % — на себя, 7 % — на подарки.

По 5 % респондентов готовы вложить деньги в образование или ремонт. При этом мужчины вдвое чаще женщин выбирают накопления, а женщины чаще ориентируются на текущие расходы.

Что думают работодатели

Компании тоже делятся на лагеря: 21 % готовы выплатить премии всем сотрудникам, 16 % планируют поощрить отдельных работников или подразделения. Треть работодателей (32 %) не намерены делать дополнительные выплаты, а 31 % пока не определились.

Премия — это шанс закрыть старые пункты в финансовом плане и заодно порадовать себя. Главное — не откладывать решение до последнего дня: пара чётких шагов сразу после выплаты уже делают деньги полезнее.

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