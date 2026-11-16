Какие именно работы выполнили и почему это важно для стабильных поездок

Чтобы поезда ходили без сбоев даже в самые снежные дни, на Октябрьской железной дороге провели серьёзную подготовку. Специалисты обновили тысячи километров путей и сотни стрелочных переводов, а заодно проверили спецтехнику и защитные системы.

Что именно починили и обновили

На ОЖД отремонтировали около 2120 километров железнодорожного пути и свыше 2000 стрелочных переводов — это база для надёжной работы всей сети.

Параллельно шлифовали рельсы: обработали более 2450 километров полотна и свыше 11 300 переводов. Такая шлифовка снижает износ техники и делает ход поездов тише и плавнее.

Техника и защита от непогоды

Для борьбы со снегом и наледью подготовили внушительный арсенал: более 120 снегоуборочных и снегоочистительных машин.

Кроме того, проверили и привели в готовность свыше 13 350 устройств — пневмообдувки, электрообогрева и автоматической обдувки стрелок. Именно они помогают держать пути чистыми и безопасными в условиях ледяных дождей и сильных снегопадов.

Как эта работа влияет на пассажиров

Масштабная подготовка означает, что даже в суровую погоду поезда будут отправляться по расписанию, а риск задержек из‑за снежных заносов или наледи заметно снизится. Для пассажиров это про предсказуемость: меньше отмен и опозданий, больше уверенности в том, что маршрут пройдёт гладко.

Такая основательная работа — залог того, что железная дорога выдержит любые зимние сюрпризы. А пассажирам остаётся только грамотно планировать маршрут и быть готовыми к небольшим погодным нюансам.

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