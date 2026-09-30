От табу на «парилки» до стройки метро: с чего депутаты Мариинского дворца начали работу

В Петербурге официально заработал восьмой созыв Законодательного собрания.

Депутаты только заняли свои места в Мариинском дворце, но времени на раскачку у них нет. О главных планах обновленного парламента рассказал его спикер Александр Бельский.

Бой «парилкам» и электронкам

Первым громким решением нового созыва может стать запрет вейпов, передает слова Бельского "ДП". Депутаты хотят разобраться с электронными сигаретами как можно скорее. Большинство парламентариев эту идею полностью поддерживают.

Бороться с вейпами начали не просто так. В России уже запретили продавать их подросткам, убрали красивую выкладку на витринах и запретили многие ароматизаторы.

Однако «парилки» всё еще слишком популярны у школьников. Врачи давно твердят: эти устройства разрушают легкие и сердце. Теперь Петербург хочет ввести максимально жесткие ограничения на их продажу в городе.

Руль остался в тех же руках

Председателем парламента снова избрали Александра Бельского. Губернатор Александр Беглов поздравил его с переизбранием и призвал депутатов работать одной командой.

Власти города хотят сохранить преемственность. Главный принцип работы остается прежним: парламент должен быть открытым для людей, а депутаты — выполнять реальные запросы петербуржцев.

Главные деньги города

Самая большая и важная задача для депутатов прямо сейчас — принять новый бюджет Петербурга.

Деньги планируют распределять так, чтобы закрыть все важные социальные темы.

Кроме того, город продолжит развиваться. Финансы пойдут на крупную программу «10 приоритетов развития Петербурга». Это развитие транспорта, обновление коммунальной сети и долгожданное строительство новых станций метро.

Ранее «Городовой» рассказывал, что происходит в парламенте Петербурга.