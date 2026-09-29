88 рублей — не предел: почему в 2027 году проезд в Петербурге подорожает

Жителям и гостям Северной столицы стоит приготовиться к новым тратам. Власти города официально подтвердили: стоимость проезда в общественном транспорте в 2027 году вырастет.
Подорожание будет на 100%
Новость сообщил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников во время обсуждения городского бюджета, сообщает 78.ru.
По его словам, индексации не избежать. Город не может заморозить тарифы, потому что жизнь вокруг дорожает. Новые ценники коснутся всего наземного транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев, а также метрополитена.
Почему растут тарифы?
Главная причина простая — инфляция и растущие расходы перевозчиков, а также дорогая электроэнергия. Трамваи и троллейбусы потребляют много электричества, а счета за него постоянно растут.
При этом город продолжает субсидировать перевозки из бюджета. Если бы пассажиры оплачивали полную себестоимость поездки без помощи города, билет стоил бы значительно больше 100 рублей.
Сколько будем платить?
Точные цифры пока не называют. Конкретные тарифы Смольный утвердит только в декабре, когда профильные комитеты закончат расчеты.
Для сравнения, вот как менялись цены ранее:
- С 1 января 2026 года разовый «гостевой» билет на наземный транспорт поднялся до 88 рублей.
- Поездка по «Подорожнику» или Единой карте петербуржца (ЕКП) обходится дешевле — около 65 рублей.
Ранее «Городовой» рассказывал, сколько на самом деле стоит метро в Петербурге.