Порошок не спасет: полотенца плохо пахнут после стирки из-за бактерии - как избавиться от нее и запаха

Даже после стирки полотенце может отдавать сыростью и неприятно пахнуть. Это происходит из-за бактерии Moraxella osloensis. Она живёт на коже, даже после душа, и после вытирания остаётся на ткани вместе с кожным салом и потом.
Во время стирки эти загрязнения полностью не вымываются. Бактерия использует компоненты кожного сала и вырабатывает особое вещество - 4-метил-3-гексеновую кислоту, которая и даёт запах. Moraxella устойчива к сушке и ультрафиолету, поэтому может сохраняться в полотенце долго. Ещё одно место её обитания — манжета дверцы стиральной машины. Оттуда бактерия попадает на белье при стирке.
Как избавиться от запаха
Стирайте полотенца при 60 градусах. После стирки сразу развешивайте их, не оставляйте в барабане. Протирайте манжету стиральной машины после каждой стирки и держите дверцу открытой — в сухой среде бактерии размножаются медленнее. И наоборот - мокрое бельё в барабане — комфортная среда для микроорганизмов, пишет Naked Science.
Читатели делятся своими секретами по уходу за полотенцами:
«Полотенца стираю при 90 градусах, добавляю уксус вместо кондиционера и эфирное масло. Никаких бактерий и запаха».
«Сушите бельё на солнце или свежем воздухе — все бактерии погибнут».
«Долго не понимал, почему свежее полотенце уже через день пахнет сыростью. Оказалось, вода стояла в манжете. Протёр, дверцу держу открытой, стираю при шестидесяти — запах пропал».
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