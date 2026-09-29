От ледовых путей до умного автопилота: эволюция главного транспорта Петербурга

Петербург невозможно представить без стука трамвайных колёс.

Трамвай в Петербурге - это не просто городской транспорт, а настоящая душа Северной столицы.

Первые рейсы и рекорд Гиннесса

Официально электрический трамвай поехал по городу 29 сентября 1907 года. Первый маршрут связал Главный штаб и Васильевский остров.

Интересный факт: ещё до этого рельсы прокладывали прям по льду замерзшей Невы!

Трамвай быстро завоевал любовь горожан. В XX веке петербургская трамвайная сеть стала настолько огромной, что попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая протяженная в мире.

Символ жизни в осаждённом городе

Самая трогательная страница в истории нашего трамвая — блокадные годы.

Зимой 1941 года из-за нехватки электричества движение встало. Город замер. Но уже 15 апреля 1942 года трамвай снова вышел на линию. Для ленинградцев этот звонок стал главным сигналом: город жив, он выстоит!

Водители и ремонтники работали в мороз, под бомбёжками, голодные и уставшие. Это был настоящий подвиг.

Умные вагоны и тихие рельсы

Сегодня трамвай переживает второе рождение. За последние пять лет обновили больше 300 вагонов, рассказал губернатор города Александр Беглов.

Теперь это не просто вагоны, а умные машины. В них встроен российский искусственный интеллект. Он помогает водителю, следит за обстановкой на дороге и сам притормозит, если заметит опасность.

Пути тоже меняют. Строители переложили уже 117 километров рельсов. Благодаря новым технологиям трамваи теперь едут мягко и почти бесшумно.

Скоростная «Славянка» и новые горизонты

Город растет, и трамвай вместе с ним. Сейчас в Петербурге строят современные скоростные линии.

Первый участок новой ветки от метро «Купчино» уже работает. Пассажиров там оказалось даже больше, чем планировали! Второй отрезок — до посёлка Славянка — готов почти полностью. Его запуск наметят на конец 2026 года.

Дальше — больше. В планах провести удобные рельсовые маршруты до Колпино и будущего научного городка «ИТМО Хайпарк».

Петербургский трамвай прошёл путь от деревянных вагончиков до бесшумных поездов с нейросетями. Но главное осталось неизменным: он всё так же везёт нас домой, на работу и сквозь историю.

Ранее «Городовой» рассказывал, что трамваи возвращаются на мост Александра Невского.