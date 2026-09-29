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Шоу отменяется? Состоится ли концерт Канье Уэста в Петербурге

Опубликовано: 29 сентября 2026 12:51
 Проверено редакцией
Шоу отменяется? Состоится ли концерт Канье Уэста в Петербурге
Шоу отменяется? Состоится ли концерт Канье Уэста в Петербурге
Global Look Press / Vlasov Sulaj / Keystone Press Agency
РБК сообщает, что концерты скандального американского рэпера в Санкт-Петербурге не состоятся.

По первоначальному плану Канье должен был зажечь на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Идея привезти рэпера сначала даже понравилась некоторым крупным чиновникам в Москве. Но на этапе подготовки началась путаница.

Организаторы допустили глупую ошибку: они забыли согласовать мероприятие с властями самого Петербурга и губернатором Александром Бегловым, пишет РБК со ссылкой на федеральный источник.

Вдобавок к этому «Газпром Арена» так и не получила подлинный договор аренды площадки. Нет бумаг — нет шоу.

Силовики сказали «нет»

Когда о концерте заговорили всерьез, в дело вмешались силовики. И их позиция оказалась категоричной, пишет издание.

Причиной недовольства стал сам Канье Уэст, а точнее — его репутация. Рэперу вспомнили его громкие скандальные заявления. Больше всего вопросов вызвали его симпатии к Адольфу Гитлеру и публичное использование запрещенной символики.

Что в итоге?

Организаторы из Say Agency обещают дать официальные комментарии в ближайшее время.

Привезти звезду такого масштаба сегодня — задача и без того сложная. А когда к бюрократической путанице добавляется скандальный бэкграунд самого артиста, шансы сводятся к нулю.

Ранее «Городовой» рассказывал, что рэпер может приехать в Москву.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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