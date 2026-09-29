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Какая инфляция ожидается в России по итогам 2026 года: прогноз на фоне ситуации с бензином

Опубликовано: 29 сентября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Какая инфляция ожидается в России по итогам 2026 года: прогноз на фоне ситуации с бензином
фото Global Look Press
Свежий прогноз по инфляции

Когда в новостях мелькают цифры по инфляции, невольно начинаешь прикидывать, во сколько теперь обойдётся привычная корзина покупок.

Минэкономразвития скорректировало ожидания: по итогам 2026 года рост потребительских цен прогнозируется на отметке 6,8% — это серьёзнее прежних оценок.

Как раскладываются проценты

Экономисты и данные ведомства дают довольно чёткую картину по сегментам:

  • к декабрю непродовольственные товары могут подорожать примерно на 6,7%;
  • если убрать из расчёта бензин, рост составил бы скромные 4,3% — то есть топливо заметно «тянет» показатель вверх;
  • влияние бензина на общий индекс цен к концу года может составить около 1 процентного пункта;
  • августовские данные Росстата показывают ускорение годовой инфляции до 6,33% (в июле было 5,98%), хотя внутри месяца цены слегка снизились.

Что можно сделать уже сейчас

Планировать траты с оглядкой на рост цен — не про экономию любой ценой, а про спокойствие: когда знаешь примерный расклад, проще держать бюджет под контролем.

Имеет смысл заранее закладывать запас в статьи расходов, следить за динамикой по ключевым категориям и по возможности не откладывать крупные покупки без острой необходимости — так получится избежать лишних сюрпризов.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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