Какая инфляция ожидается в России по итогам 2026 года: прогноз на фоне ситуации с бензином

Когда в новостях мелькают цифры по инфляции, невольно начинаешь прикидывать, во сколько теперь обойдётся привычная корзина покупок.
Минэкономразвития скорректировало ожидания: по итогам 2026 года рост потребительских цен прогнозируется на отметке 6,8% — это серьёзнее прежних оценок.
Как раскладываются проценты
Экономисты и данные ведомства дают довольно чёткую картину по сегментам:
- к декабрю непродовольственные товары могут подорожать примерно на 6,7%;
- если убрать из расчёта бензин, рост составил бы скромные 4,3% — то есть топливо заметно «тянет» показатель вверх;
- влияние бензина на общий индекс цен к концу года может составить около 1 процентного пункта;
- августовские данные Росстата показывают ускорение годовой инфляции до 6,33% (в июле было 5,98%), хотя внутри месяца цены слегка снизились.
Что можно сделать уже сейчас
Планировать траты с оглядкой на рост цен — не про экономию любой ценой, а про спокойствие: когда знаешь примерный расклад, проще держать бюджет под контролем.
Имеет смысл заранее закладывать запас в статьи расходов, следить за динамикой по ключевым категориям и по возможности не откладывать крупные покупки без острой необходимости — так получится избежать лишних сюрпризов.
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