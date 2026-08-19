111 рублей за поездку: сколько на самом деле стоит метро в Петербурге и кто за нас платит

Расходы метрополитена на перевозку одного пассажира составляют именно 111 рублей.

Мы привыкли прикладывать к турникету «Подорожник» и видеть списание в 65 рублей. Но реальная цена проезда в петербургской подземке уже давно перевалила за сотню.

Сколько на самом деле стоит один проезд?

По отчетам метрополитена, реальная себестоимость одной поездки составляет 111 рублей, сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на отчёт работы подземки за 2025 год.

Откуда берется такая цифра? Наше метро — одно из самых глубоких в мире. Его очень дорого обслуживать.

Огромные деньги уходят на вентиляцию, ремонт эскалаторов и поддержание старых станций. Кроме того, сейчас город активно обновляет вагоны — на линии выходят современные поезда «Балтиец», а это серьезные расходы.

При этом само метро зарабатывает с одного пассажира в среднем всего 49,6 рубля.

Кто доплачивает за пассажиров?

Разницу между реальной стоимостью и ценой билета закрывает город. В 2026 году из бюджета Петербурга на эти цели выделяют более 64 миллиардов рублей.

По сути, власть доплачивает транспортникам из налогов горожан. Это делают для того, чтобы проезд оставался доступным и люди не пересаживались массово на личные авто, создавая пробки.

Сколько мы платим в 2026 году?

С этого года тарифы немного изменились. Вот главные цифры:

«Подорожник» и Единая карта петербуржца (ЕКП): Поездка в метро и наземном транспорте стоит 65 рублей . По «Подорожнику» ездят около 40% пассажиров.

Поездка в метро и наземном транспорте стоит . По «Подорожнику» ездят около 40% пассажиров. Разовый проезд («гостевой» тариф): Для тех, кто покупает обычный жетон или билет у кондуктора, цена выше. Наземный транспорт обойдется в 88 рублей, а метро — в 95 рублей.

Что изменилось для льготников и студентов?

Город сохранил основные социальные льготы:

Школьники и студенты будут ездить по старым ценам. Стоимость их проездных билетов решили не поднимать.

будут ездить по старым ценам. Стоимость их проездных билетов решили не поднимать. Именной льготный билет подорожал до 839 рублей. Но льготники этого не почувствуют. Город ежемесячно выплачивает им точно такую же сумму в качестве компенсации.

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