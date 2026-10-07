Перестаньте быть добрым и умным: мудрое правило Бехтеревой для долгой и прекрасной жизни

Правила, которые помогут изменить жизнь

Доктор медицинских наук Наталья Бехтерева значительную часть своей жизни посвятила изучению мозга человека, при этом иногда затрагивала обычные жизненные вопросы. Она говорила, что человеку не нужно позволять переживаниям захватывать жизнь.

Специалист утверждала, что человек может сам формировать отношение к тому, что происходит вокруг. Каждый способен не создавать причин для тревожностей.

Доброта не должна становиться беспокойством

Если человек привык быть хорошим для всех, то это способно его истощить. Такие люди решают чужие проблемы, соглашаются на все, что им предложат, при этом всегда прокручивают неприятные моменты в голове.

Важно перестать спасать каждого человека. Помогать близким можно, но не нужно пытаться прожить за них жизнь.

Пора перестать доказывать свой ум

Доктор медицинских наук связывала человеческий ум с принятием правильных решений, а не с победами в споре, большим запасом знаний. Не нужно что-то доказывать людям, искать ответы на любые вопросы. Иногда лучше не участвовать в сомнительных диалогах, сообщает usolie.info, ссылаясь на дзен-канал«Просто о жизни и воспитании».

На что следует тратить силы

Рассуждения Натальи Бехтеревой указывали, что нужно больше сил оставлять на работу, хобби, близких и те моменты, которые приносят радость. Любые переживания следует сместить в сторону.

Человек не сможет быть удобным для всех, поэтому пора перестать брать ответственность других людей на себя. Споры, проблемы, тревоги не должны занимать вашу жизнь.

Фото: Сгенерировано ИИ

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