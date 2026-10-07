Теперь точно знаю, сколько порошка нужно на 1 стирку — научил мастер по ремонту машинок

Давайте признаемся: разве кто-то пользуется мерным стаканчиком перед запуском стирки? Ну максимум 1-2 первые стирки хозяйки честно отмеряют количество порошка, а потом просто сыплют на глаз. И в этом кроется коварная ошибка.
Оказывается, если недоложить стиральный порошок, вещи могут остаться грязными и дурнопахнущими. А если переложить, то возможны проблемы с техникой.
Дозируйте порошок по весу белья
Большинство стирок освежают вещи, а не удаляют сложные загрязнения. Отмеряйте средство по простому правилу:
- Для повседневной стирки без выраженных пятен берите одну столовую ложку на килограмм сухого белья;
- Для вещей с заметными загрязнениями — две ложки на килограмм. При полной загрузке барабана на 6 кг достаточно пяти ложек.
Учитывайте жесткость воды
В мягкой воде порошок пенится активнее, поэтому сыпьте меньше. Для смягчения используйте специальные средства, но не превышайте норму.
Их избыток так же вреден, как и перебор с порошком. Остатки оседают в машине и могут привести к поломке. Проверьте жесткость воды в своем регионе и скорректируйте дозу. Вот уровень в некоторых регионах РФ:
|Регион / Город
|Типичная жесткость (мг-экв/л)
|Категория
|Санкт-Петербург
|0,5 – 1,5
|Очень мягкая
|Ленинградская обл.
|0,5 – 2,5
|Мягкая
|Москва
|1,9 – 5,7
|Средняя
|Подмосковье
|4 – 8+
|Жесткая
|Краснодар
|7 – 10
|Жесткая
|Ростов-на-Дону
|8 – 12
|Очень жесткая
|Красноярск
|1,1 – 1,8
|Очень мягкая
|Челябинск
|4,8 – 6,1
|Средняя / Жесткая
|Казань
|4,1 – 4,5
|Средняя
|Самара
|3 – 4,5
|Средняя
|Тульская обл.
|до 10+
|Жесткая
Сократите расход без потери качества
Попробуйте уменьшить привычную порцию и оцените результат. Вещи останутся чистыми, а порошок будет расходоваться в два раза медленнее.
Машина начнет работать тише, накипи станет меньше. Точная дозировка продлевает срок службы техники и снижает расходы. Оптимальная норма — одна-две столовые ложки на килограмм белья.
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