Теперь точно знаю, сколько порошка нужно на 1 стирку — научил мастер по ремонту машинок

Если что-то сделать неправильно, можно лишиться техники

Давайте признаемся: разве кто-то пользуется мерным стаканчиком перед запуском стирки? Ну максимум 1-2 первые стирки хозяйки честно отмеряют количество порошка, а потом просто сыплют на глаз. И в этом кроется коварная ошибка.

Оказывается, если недоложить стиральный порошок, вещи могут остаться грязными и дурнопахнущими. А если переложить, то возможны проблемы с техникой.

Дозируйте порошок по весу белья

Большинство стирок освежают вещи, а не удаляют сложные загрязнения. Отмеряйте средство по простому правилу:

Для повседневной стирки без выраженных пятен берите одну столовую ложку на килограмм сухого белья;

Для вещей с заметными загрязнениями — две ложки на килограмм. При полной загрузке барабана на 6 кг достаточно пяти ложек.

Учитывайте жесткость воды

В мягкой воде порошок пенится активнее, поэтому сыпьте меньше. Для смягчения используйте специальные средства, но не превышайте норму.

Их избыток так же вреден, как и перебор с порошком. Остатки оседают в машине и могут привести к поломке. Проверьте жесткость воды в своем регионе и скорректируйте дозу. Вот уровень в некоторых регионах РФ:

Регион / Город Типичная жесткость (мг-экв/л) Категория Санкт-Петербург 0,5 – 1,5 Очень мягкая Ленинградская обл. 0,5 – 2,5 Мягкая Москва 1,9 – 5,7 Средняя Подмосковье 4 – 8+ Жесткая Краснодар 7 – 10 Жесткая Ростов-на-Дону 8 – 12 Очень жесткая Красноярск 1,1 – 1,8 Очень мягкая Челябинск 4,8 – 6,1 Средняя / Жесткая Казань 4,1 – 4,5 Средняя Самара 3 – 4,5 Средняя Тульская обл. до 10+ Жесткая

Сократите расход без потери качества

Попробуйте уменьшить привычную порцию и оцените результат. Вещи останутся чистыми, а порошок будет расходоваться в два раза медленнее.

Машина начнет работать тише, накипи станет меньше. Точная дозировка продлевает срок службы техники и снижает расходы. Оптимальная норма — одна-две столовые ложки на килограмм белья.

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