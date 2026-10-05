Посыпал это утром — и к вечеру тараканы свалили из моего дома: дорогие средства больше не скупаю

Как избавиться от тараканов быстро и эффективно

Появление тараканов в доме не связано ни с чем приятным. Даже если вы нашли всего одного, маловероятно, что вас пронесет. Скорее всего, полчище насекомых уже обосновалось в вашем жилище.

Они ищут крошки, влагу и темные укрытия. Оставили капли воду в раковине - они обязательно утолят свою жажду.

Конечно, почти все хозяева в панике бросаются к ядам. Однако, если в вашей семье есть маленькие дети или животные, стоит сначала воспользоваться более щадящими методиками.

Народный способ

Автор "Городового" Алина Владимирова сама не так давно столкнулась с проблемой появления тараканов дома. К сожалению, она живет над продуктовым магазином, санитарные нормы в котором не очень хорошо соблюдаются. Она испробовала несколько способов и нашла один, который ей действительно помог.

Возьмите пищевую соду и использованную кофейную гущу в равных частях. Насыпьте смесь небольшими кучками в углах кухни, под бытовой техникой, возле труб и там, где видели тараканов. Для усиления эффекта добавьте пару капель эфирного масла лаванды или мяты. Это не только усилит действие, но и оставит приятный аромат.

Закрепите результат

Повторяйте обработку 3-4 дня подряд в одно и то же время. После этого тараканы перестанут появляться, а оставшиеся покинут дом. Для профилактики проводите обработку раз в неделю. Дополнительно расставьте мелко нарезанные листья лавра: тараканы ненавидят этот запах и будут избегать такие зоны. Ваш дом останется чистым и уютным без вреда для здоровья.

Фото: Сгенерировано ИИ