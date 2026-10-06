Натяжные потолки уходят в прошлое: есть 4 современные альтернативы для модного ремонта

Какие материалы заменят привычный натяжной потолок

Ровные натяжные потолки прежде являлся признаком качественного ремонта, но теперь отношение людей к нему изменилось. Сейчас материал кажется скучным, поэтому дизайнеры нашли несколько альтернатив. Предлагается заменить идеально ровное покрытие на выразительную структуру. Существует четыре популярных решения.

Гипсокартон

Этот материал снова становится модным, но теперь он представлен без различных массивных конструкций. Дизайнеры советуют обратить внимание на “парящие” потолки с LED-подсветкой по контуру, плавные переходы. При выборе этого материала появится возможность сделать разные световые сценарии.

Потолок из дерева

Если раньше использовалась вагонка, то теперь предлагаются панели из дуба, ореха, ясеня. Поверхность может быть как глянцевой, так и матовой. Постепенно дерево будет темнеть, что сделает вид покрытия еще более благородным. Комната с деревянным потолком смотрится просторной и солидной, сообщает progorod43.ru.

Декоративная штукатурка и микроцемент

Материалы подойдут для индустриального стиля. Сложных работ не потребуется, так как декоративная штукатурка и микроцемент легко наносятся, не пылят, а также отлично держатся даже при небольшом слое.

Ткань и акустические панели

Материалы подойдут для открытой планировки, студий, так как они прекрасно гасят шум, создают уют даже в небольшом помещении. Этот декор способен принести пользу, а не только украсить потолок.

В каких случаях стоит выбрать натяжной потолок

Отдать предпочтение привычному натяжному потолку можно в том случае, если нужно сделать ремонт быстро, сэкономить деньги. Такое покрытие станет идеальным вариантом во временном жилье или в тех квартирах, которые в ближайшее время будут выставлены на продажу. В остальных случаях все-таки лучше отдать предпочтение более изысканным материалам.

Личный опыт

У автора “Городового” Полины Аксеновой натяжной потолок уже был в квартире после переезда. Застройщик выбрал самый дешевый материал, который имеет неприятный запах. Приходилось постоянно проветривать квартиру, поэтому терпения хватило только на неделю. Пришлось снимать натяжной потолок и делать более качественный. При выборе материала точно нельзя экономить.

Фото: Сгенерировано ИИ

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