Кошка прощается с хозяином навсегда: как увидеть эти знаки - четкие сигналы для тех, кто умеет их правильно читать

Признаки, на которые нужно обратить внимание каждому хозяину

Кошки не могут пожаловаться хозяину, если у них что-то болит. Но у пожилых или больных питомцев есть изменения в поведении, которые должны стать тревожным “звонком”. Питомец может начать прятаться, перестать привычно есть и пить, поэтому важно замечать любые странности.

Кошка прячется

Если кошка всегда проводила время с человеком, но теперь она выбирает тихие места с приглушенным светом, то стоит задуматься. Питомец может проявить интерес к пространству под кроватью, углам, кладовке или шкафу. При обнаружении таких признаков необходимо исключить наличие травм и болезней.

Излишняя привязанность к хозяину

С некоторыми животными наблюдается другая ситуация. Прежде они не проявляли к человеку никакого интереса, но внезапно стали контактными. Это также должно вызывать тревогу.

Плохой аппетит

Здоровое животное всегда хорошо ест. При старости или болезни у питомца может снизиться аппетит, также иногда наблюдается полный отказ от любимого корма. Существует множество причин такого поведения. Это может указывать на старость, проблемы с почками, ЖКТ или зубами. Некоторые кошки перестают есть при сильном стрессе.

В подобной ситуации не нужно пытаться сменить корм. Лучше показать кошку ветеринару.

Изменения, касающиеся питья и туалета

Кошки обычно пьют мало, но если количество потребляемой воды еще снизилось, то стоит задуматься. Важно посмотреть, как питомец ходит в туалет. Частое или редкое мочеиспускание, диарея или запор указывают на проблемы, которые нельзя игнорировать.

Заметная слабость

Больное животное станет более осторожным, из-за чего существенно снизится привычная активность. Кошка может отказываться от любимого шкафа, игр. Пожилые животные теряют возможность запрыгнуть даже на диван или стул, а также могут спотыкаться, падать, сообщает progorod43.ru.

Дыхание

Если животное тяжело дышит, открывает рот, то существует вероятность, что ему требуется немедленная помощь. В такой ситуации не стоит рассчитывать на везение, ведь иногда время идет на часы или минуты.

Как вести себя хозяину

Не нужно искать объяснение, если у питомца сильно изменились повадки, вкусовые предпочтения. Лучше начать следить за животным, а также показать его ветеринару. Чем дольше вы ищете “прощальный знак”, тем больше упускаете времени, которое можно было направить на заботу, ласку и реальную помощь.

Совет

Если кошка заболела, то не пытайтесь лечить ее самостоятельно. Животное не может сказать, что его беспокоит, поэтому не стоит брать на себя такую ответственность. Выявить реальную причину проблемы способен только ветеринар.

Фото: Сгенерировано ИИ

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