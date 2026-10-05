Когда уступать пешеходам - когда они ступили на зебру или стоят рядом: Верховный суд поставил точку

Разъяснения правил дорожного движения

Споры о том, когда именно водитель обязан уступать пешеходу, ведутся давно. Одни жмут на тормоз при виде человека на другом краю дороги. Другие уверены, что уступать нужно только после того, как пешеход ступит на асфальт. Судебная практика поставила точку в этом вопросе. Формальное нахождение на разметке больше не считается решающим.

Поймите главный критерий

Теперь ключевым считается создание реальной помехи. Закон требует обеспечить безопасность, а не слепо реагировать на пересечение белой линии. Термин «уступить дорогу» имеет четкое определение. Водитель не должен начинать или продолжать движение, если это вынудит пешехода изменить траекторию или скорость. Если пути не пересекаются, нарушения нет. Когда человек только начинает переход в десятках метров от вас, можно спокойно ехать.

Оцените действия пешехода

Нарушение фиксируется, если пешеход из-за машины остановился, замедлил шаг, отпрянул или побежал. Обязанность уступить возникает и до того, как человек ступил на асфальт. Если он подошел к краю и явно намеревается идти, а машина вынуждает его колебаться, это уже нарушение. Основой для отмены штрафов служит отсутствие реальной помехи.

Защитите свои права

Камеры анализируют геометрию движения по упрощенному алгоритму. Если траектории условно сходятся, постановление выписывается автоматически. Инспекторы в плотном потоке не всегда успевают оценить ситуацию. Учитывайте несколько советов:

При приближении к зебре в зонах контроля снижайте скорость заранее;

Если пришел штраф, обжалуйте постановление;

Требуйте опроса пешехода на месте;

Сохраняйте запись с видеорегистратора;

Вносите письменные возражения в протокол.

Кроме того, заблаговременное снижение скорости у переходов защищает от несправедливых протоколов и спасает жизни.