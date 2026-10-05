Огненная Коза сделает им сюрприз: чья жизнь будет наполнена неожиданностями в 2027 году - повезет не только Змеям

Гороскоп на 2027 год от портала "Городовой"

2027 год будет наполнен неожиданностями для Змеи, Собаки, Обезьяны и Крысы. В этот период они окажутся в поле зрения Красной Огненной Козы.

Змея

В карьере ожидаются приятные перемены, которые будут направлены на улучшение рабочих условий. Вас услышит начальство, пойдет на уступки в некоторых вопросах, что принесет пользу и увеличит желание работать. Нельзя отказываться от любых возможностей.

Собака

Новые связи окажут благоприятное воздействие на жизнь. Чем больше знакомств вас ожидает, тем лучше. В 2027 году вам следует забыть об обидах, неприязни к другим людям, ведь без общения вы не сможете выйти на новый уровень.

Обезьяна

В карьере пора сделать некую паузу, что позволит лучше собраться с мыслями. В это время в голову будут приходить правильные идеи, которые можно будет решить чуть позже. Уделите время планированию, списку своих желаний.

Крыса

Личная жизнь будет бить ключом, поэтому необходимо пользоваться моментом. Не бойтесь свиданий, случайных встреч, а также проявляйте инициативу в некоторых случаях. Счастье, о котором вы так мечтали прежде, уже в пути.

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