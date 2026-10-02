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Огненная Коза намерена выбрать в 2027 году только четыре знака: кому повезет особенно

Опубликовано: 2 октября 2026 02:06
 Проверено редакцией
Огненная Коза намерена выбрать в 2027 году только четыре знака: кому повезет особенно
Огненная Коза намерена выбрать в 2027 году только четыре знака: кому повезет особенно
Городовой ру
Гороскоп от "Городового" для четырех знаков

В 2027 году управлять человечеством будет Красная Огненная Коза. Символ года уже выбрал несколько знаков китайского гороскопа, которых он готов порадовать чуть позже.

Кролик

В вашем круге общения появится человек, который даст ценный совет. Он направит к людям, способным вам помочь. Упускать такой шанс точно не нужно. Не отказывайте в знакомствах, если хотите сделать свою жизнь лучше сразу в нескольких направлениях.

Бык

Вам стоит пересмотреть свои планы, решититься на те цели, на которые прежде не хватало смелости. Огненная Коза предлагает взглянуть на вещи под другим углом. После этого пора начать действовать. Страх только оттолкнет вас от желаемого, поэтому нужно не обращать внимания на внутренний голос.

Лошадь

Упорство в работе приведет к потрясающим результатам, о которых прежде нужно было только мечтать. Необходим точный план, а также желание изменить свою жизнь. Начальство не оставит ваши старания без внимания.

Петух

Вам удастся ощутить чувство свободы, к чему стремились долгое время. Это может касаться переезда, смены работы или окружения. Масштаб перемен будет значительным и очень интересным.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Полина Аксенова
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