А мы боялись лис: на диких животных в Петербурге приходится лишь 6% укусов

Многие думают, что бешенство можно подхватить только в глухом лесу от бешеной лисы или волка.

На самом деле главная угроза часто гуляет во дворе на поводке или спит на соседском коврике.

Кто кусает чаще всего?

Как рассказали в Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти, статистика показывает удивительную вещь: на диких зверей в Петербурге приходится всего 6% укусов.

В остальных 94% случаев людей кусают домашние или бродячие собаки и кошки.

За неполный год за помощью обратились тысячи людей. В зоне особого риска — дети. Они любопытны, любят гладить чужих животных и не всегда чувствуют опасность. В Ленинградской области почти треть всех пострадавших от укусов — именно дети.

Главное коварство бешенства

Бешенство — это не просто неприятный укус. Это смертельный вирус.

У него есть две опасные особенности:

Долгий инкубационный период. Вирус может «спать» в организме от пары недель до целого года. Человек давно забыл про укус, а болезнь всё это время тихо двигалась по нервам к мозгу. 100% летальность. Если вирус добрался до мозга и появились первые симптомы (боязнь воды, света, судороги), вылечить человека уже невозможно.

В Петербурге и области местных случаев бешенства не было много лет. Но вирус легко привезти из отпуска или командировки.

Недавно жителя Ленобласти в другой стране укусила собака. За помощью он пошел только через полгода, когда почувствовал себя плохо. Спасти его врачи уже не смогли.

Первая помощь: что делать сразу после укуса

Не ждите, пока заживет само. Действуйте по шагам:

Срочно промойте рану с мылом. Используйте обычное хозяйственное или туалетное мыло и теплую проточную воду. Промывайте рану 10–15 минут. Мыльная щелочь разрушает оболочку вируса.

Используйте обычное хозяйственное или туалетное мыло и теплую проточную воду. Промывайте рану 10–15 минут. Мыльная щелочь разрушает оболочку вируса. Обработайте края раны. Подойдет хлоргексидин, перекись водорода или йод (йодом заливать саму рану нельзя — только края).

Подойдет хлоргексидин, перекись водорода или йод (йодом заливать саму рану нельзя — только края). Сразу поезжайте в травмпункт. Сделать это нужно в тот же день.

Забудьте миф про «40 уколов в живот»

Времена болезненных инъекций в живот давно прошли.

Сегодня профилактика — это курс из 6 уколов в плечо. Их делают по определенному графику: в день обращения, затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Ленобласти стало много лис и как себя с ними вести.