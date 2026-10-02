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Какая погода 4-го, такую жди и на весь октябрь: народные приметы на день Кондрата и Ипата

Опубликовано: 2 октября 2026 01:10
 Проверено редакцией
Какая погода 4-го, такую жди и на весь октябрь: народные приметы на день Кондрата и Ипата
Какая погода 4-го, такую жди и на весь октябрь: народные приметы на день Кондрата и Ипата
Городовой ру
4 октября в народном календаре - приметы и традиции

4 октября в народном календаре — день Кондрата и Ипата, который также называют Замолотками. Эта дата знаменовала окончание жатвы и начало молотьбы. По погоде 4 октября можно было предсказать, какой будет предстоящая зима и весна.

Приметы погоды на зиму и весну

Наши предки верили, что погода, установившаяся 4 октября, продержится без изменений ещё четыре недели, до самого ноября. Поэтому наблюдениям за природой придавали особое значение. Синоптики, кстати, обещают 4 октября в Санкт-Петербурге +14, облачность и небольшой дождь.

  • Ясная и тёплая погода сулила мягкую зиму.
  • Сильный ветер, особенно северо-восточный, предвещал суровую и снежную зиму.
  • Туман считался добрым знаком — он обещал богатый урожай в следующем году.
  • Много паутины в воздухе говорило о том, что зима будет сухой и мягкой.
  • Раннее опадение листвы предсказывало раннюю зиму, а пожелтение верхушки берёзы — раннюю весну.
  • Линька домашней птицы сулила скорое наступление холодов.

Традиции и заботы дня

Главной заботой 4 октября было завершение земледельческого сезона. Считалось, что усердный труд в этот день обеспечит достаток на весь следующий год.

Хозяйки готовили сытные блюда, которые давали силы. Чаще всего на столе была геркулесовая каша. Вечером пекли пироги с капустой и яйцом.

Особое место занимал обычай угощать домового. Ему оставляли еду в укромном месте на кухне, чтобы он помогал по хозяйству и защищал жильцов.

С этого дня начинался свадебный сезон. Девушки тщательно убирались в доме и во дворе, чтобы показать себя хозяйственными невестами, а сваты присматривались к будущим женам. В некоторых регионах на огородах разбрасывали золу, чтобы урожай на следующий год был хорошим.

4 октября в народной традиции — это день подведения итогов и подготовки к зиме. Приметы помогали понять, какой будет погода в ближайшие недели и месяцы, а традиции — обеспечить благополучие семьи и дома. Даже если не следовать суевериям буквально, в этих обычаях отражается внимательное отношение к природе и забота о близких.

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Автор:
Артем Петров
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