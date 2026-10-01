Цифровой экзамен для дворов: как в Петербурге впервые оцифровали контроль за каждой качелью и горкой

Город подготавливают к зиме.

Осень в Петербурге — это не только листопад и дожди, но и традиционная генеральная уборка. До первых заморозков коммунальщикам нужно привести в порядок весь город: от крыш до детских горок.

В этом году генеральная уборка проходит по-новому: за порядком теперь следят искусственный интеллект и жесткий цифровой контроль, сообщили в Смольном.

Площадки теперь проверяют по фото

Впервые в истории города чистоту на детских и спортивных площадках проверяют через цифровой сервис. А их в Петербурге немало — больше 17 тысяч.

Схема простая:

Ответственные службы приходят во двор, моют горки и качели, убирают листву, стирают граффити и чинят сломанные тренажеры.

Делают снимки площадки «до» и «после» .

и . Загружают эти фото в городскую систему.

Инспекторы ГАТИ выборочно проверяют отчеты. Если работа сделана плохо или для галочки — придется переделывать.

Борьба с листопадом в 2 000 кварталах

Опавшая листва красива только в парках, а на тротуарах и дорогах она быстро превращается в скользкую и опасную кашу.

Поэтому жилищные агентства уже получили адреса для уборки. Всего в городе выделили 5 300 ключевых точек в 2 000 кварталах.

В первую очередь метут и чистят дворы, дорожки к школам и детсадам, а также площадки у станций метро, где ежедневно проходят тысячи людей.

За порядком следят 80 тысяч умных камер

Главная техническая новинка сезона — нейросети. Инспекторам больше не нужно обходить каждый угол пешком.

За чистотой круглосуточно наблюдают 80 тысяч камер видеонаблюдения, подключенных к искусственному интеллекту.

Компьютерное зрение само находит переполненные урны, мусор на газонах, несанкционированные надписи и сразу отправляет сигнал коммунальщикам. Спрятать недоделки больше не получится.

Фасады, школы и бизнес: моют всё

Перед холодами приводят в порядок и здания:

Городские объекты. Специалисты отмоют и отремонтируют фасады, крыши и водосточные трубы почти у 5 000 школ, садиков, поликлиник и районных администраций. Это нужно, чтобы зимой талая вода не заливала стены и не портила кирпич. Частный сектор. К уборке подключился и бизнес. В рамках «Недели чистоты» магазины, кафе и арендаторы приводят в порядок витрины, крыльца и прилегающую территорию. В прошлом году такой подход помог устранить большинство нарушений буквально за неделю. Ремонтные работы. Прямо сейчас в городе идет ремонт на рекордных 1 072 объектах (дороги, трубы, благоустройство). Задача строителей — закончить раскопки и восстановить асфальт до холодов.

А что могут сделать жители?

Осенний месячник — дело общее. Для тех, кто хочет помочь своему двору или любимому парку, в конце октября традиционно проходит «Добрый субботник».

На нем можно не только поработать граблями на свежем воздухе, но и посадить деревья, сдать вторсырье или поучаствовать в эко-квестах.

А в ноябре на сайте Смольного по традиции откроется голосование: петербуржцы сами смогут выбрать самый чистый и благоустроенный район города.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург готовят к зиме.