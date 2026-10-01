Постельное бельё выбираю по 2 буквам на ярлыке — сразу понятно, мягкая ткань или будущая тряпка

Яркая упаковка и модный принт не гарантируют качество: после пары стирок бельё может скататься и потерять вид.

Яркая упаковка и модный принт часто скрывают ткань, теряющую вид после двух стирок. Чтобы не выбрасывать деньги, опытные покупатели смотрят на маленькую аббревиатуру TC на ярлыке — она говорит о реальной плотности и долговечности.

Что означает TC и какие значения считаются нормой

TC расшифровывается как Thread Count — количество нитей на квадратный дюйм. Этот параметр важнее веса, потому что толстые грубые волокна могут давать высокую плотность, но ткань будет жёсткой. Ориентируйтесь так:

До 150 TC — рыхлое полотно, похожее на марлю, быстро расползается и линяет.

200–250 TC — практичный уровень для поплина или ранфорса, выдерживает частые стирки.

От 300 TC — гостиничный и люксовый сатин: чем больше тонких скрученных нитей, тем нежнее и прочнее поверхность.

Как отличить качественную ткань от подделки

Одной плотности мало: важно сырьё. Египетский хлопок не скатывается годами, сатин из чистого хлопка холодит кожу, тенсель из эвкалипта гипоаллергенен, а лён становится мягче с каждой стиркой. Если на этикетке нет данных о плотности и плетении, проверьте комплект на месте:

Посмотрите на ткань против света: нити должны лежать ровно, без просветов. Понюхайте: резкий химический запах говорит о токсичных красителях. Проверьте швы: натяжение нити равномерное, края обработаны оверлоком без петель.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова однажды купила набор с высоким TC, но после первой стирки он покрылся катышками. Оказалось, волокна были короткими. Теперь она всегда щупает ткань и смотрит на состав. Совет от автора: сожмите уголок ткани в кулаке на несколько секунд и резко отпустите. Качественный хлопок или сатин быстро расправится, без глубоких заломов. Если ткань остаётся мятой и жёсткой, значит, волокна короткие, и бельё скоро потеряет вид.

TC — надёжный ориентир, но только вместе с составом и швами. Выбирайте белье по плотности, сырью и аккуратности пошива, и оно прослужит долго.

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