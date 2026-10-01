Сентябрь в Петербурге: рекордные дожди, теплые ночи и дефицит солнца

Александр Колесов рассказал, чем удивляла погода в этом сентябре.

Первый месяц осени в Петербурге пролетел быстро и запомнился постоянными дождями. При этом холодным его назвать нельзя.

Дожди льют как из ведра

Сентябрь буквально залил город водой. Всего за 23 дня в Петербурге выпало почти две месячные нормы осадков. Настоящего «потопа» в городе не видели с 2012 года.

Главный рекорд поставил день 4 сентября. За одни сутки на Петербург вылилось 43,8 мм воды. Это сразу 77% от всего месячного объема.

При этом в последние годы начало осени чаще радовало сухостью. На этот раз природа решила компенсировать прошлый дефицит.

Почему было так сыро?

Специалисты отмечают: во всем виновата частая смена атлантических циклонов. Они один за другим проходили через Балтику. Климат в Петербурге морской, поэтому влажные ветры быстро принесли плотную облачность и затяжные ливни.

Тепло, но без жары

Несмотря на сырость, сентябрь оказался комфортным. Средняя температура воздуха составила +13,8 °C. С этим результатом месяц вошел в топ-15 самых теплых сентябрей за всю историю наблюдений.

Погода держалась ровно. Столбик термометра обычно показывал от +12 до +18 °C. Самым теплым днем стало 9 сентября (+23 °C). Зато ночи в течение всего месяца оставались приятно теплыми. Заморозки прижали город только к самому концу месяца.

Солнце светило, но не грело

Солнцу в этом году не хватило сил. Норма солнечного сияния выполнена только на 92,5%. Это контрастирует с прошлым годом, когда солнце светило на рекордные 160%.

При этом небесное светило не пряталось совсем. Его видели 26 дней из 30. Просто пробивалось оно сквозь тучи ненадолго — ровно настолько, чтобы напомнить о себе.

Сентябрь получился истинно петербургским. Он был мокрым и слегка хмурым, но всё же очень мягким и теплым. Пора доставать непромокаемую обувь — впереди середина осени!

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