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В Эрмитаж без пробок и посадочных талонов: одобрен второй этап ВСМ через Новгород

Опубликовано: 1 октября 2026 19:42
 Проверено редакцией
В Эрмитаж без пробок и посадочных талонов: одобрен второй этап ВСМ через Новгород
В Эрмитаж без пробок и посадочных талонов: одобрен второй этап ВСМ через Новгород
фото: Городовой.ру
Проект ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» перешел на новый этап.

Эпоха долгих поездок под стук колес уходит в прошлое. В России началось активное развитие высокоскоростных магистралей (ВСМ).

Это не просто обычные рельсы, а отдельные трассы. Поезда по ним будут разгоняться до 400 км/ч. Главные новости последних дней: проект до Санкт-Петербурга прошел важную экспертизу, а до Минска скоро можно будет доехать всего за 3 часа.

Зеленый свет для участка под Новгородом

Проект ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» перешел на новый этап. Главгосэкспертиза выдала официальное разрешение на стройку участка от Великого Новгорода до Валдая, сообщается на сайте Главгосэкспертизы.

Рельсы протянут через три района Новгородской области:

  • Новгородский;
  • Маловишерский;
  • Окуловский.

Для новгородцев это двойная выгода. Рядом с новой станцией построят объездную дорогу. Она соединит будущий вокзал с Северо-Западным обходом города.

В итоге транзитные грузовики уйдут с центральных улиц, а жители получат быстрый выезд к промышленной зоне и поездам.

Из Москвы в Петербург — за 2 часа 15 минут

Сейчас самый быстрый «Сапсан» идет около четырех часов. Новый поезд пролетит это расстояние почти в два раза быстрее — всего за 2 часа 15 минут.

Что известно о трассе и поездах:

  • Специальный поезд. Для магистрали разрабатывают полностью отечественный состав.
  • Скорость. Рабочая скорость поезда — 360 км/ч, максимальная — до 400 км/ч.
  • Запуск. Первые пассажиры смогут оценить маршрут уже к 2028 году.

Дорога пройдет через Тверь и Новгород. Доехать из Москвы до Твери можно будет всего за 39 минут.

До Минска — за три часа вместо целой ночи

Еще одна громкая новость — договоренность о строительстве ВСМ между Россией и Беларусью. Министры транспорта обеих стран подписали официальный меморандум в Минске, сообщает ТАСС.

Главные плюсы новой ветки:

  • Экономия времени. Сейчас дорога на поезде занимает от 7 до 10 часов (или 7 часов на «Ласточке»). По новой трассе путь займет около 3 часов.
  • Без аэропортов. Не нужно тратить время на дорогу до аэропорта, регистрацию и предполетный досмотр. Вокзалы находятся прямо в центре городов.
  • Новые возможности. Съездить в Минск на выходные или по делам станет так же просто, как выбраться на дачу в Подмосковье.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в РЖД создали отдельную дирекцию для ВСМ.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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