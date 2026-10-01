В Эрмитаж без пробок и посадочных талонов: одобрен второй этап ВСМ через Новгород

Проект ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» перешел на новый этап.

Эпоха долгих поездок под стук колес уходит в прошлое. В России началось активное развитие высокоскоростных магистралей (ВСМ).

Это не просто обычные рельсы, а отдельные трассы. Поезда по ним будут разгоняться до 400 км/ч. Главные новости последних дней: проект до Санкт-Петербурга прошел важную экспертизу, а до Минска скоро можно будет доехать всего за 3 часа.

Зеленый свет для участка под Новгородом

Проект ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» перешел на новый этап. Главгосэкспертиза выдала официальное разрешение на стройку участка от Великого Новгорода до Валдая, сообщается на сайте Главгосэкспертизы.

Рельсы протянут через три района Новгородской области:

Новгородский;

Маловишерский;

Окуловский.

Для новгородцев это двойная выгода. Рядом с новой станцией построят объездную дорогу. Она соединит будущий вокзал с Северо-Западным обходом города.

В итоге транзитные грузовики уйдут с центральных улиц, а жители получат быстрый выезд к промышленной зоне и поездам.

Из Москвы в Петербург — за 2 часа 15 минут

Сейчас самый быстрый «Сапсан» идет около четырех часов. Новый поезд пролетит это расстояние почти в два раза быстрее — всего за 2 часа 15 минут.

Что известно о трассе и поездах:

Специальный поезд. Для магистрали разрабатывают полностью отечественный состав.

Для магистрали разрабатывают полностью отечественный состав. Скорость. Рабочая скорость поезда — 360 км/ч, максимальная — до 400 км/ч.

Рабочая скорость поезда — 360 км/ч, максимальная — до 400 км/ч. Запуск. Первые пассажиры смогут оценить маршрут уже к 2028 году.

Дорога пройдет через Тверь и Новгород. Доехать из Москвы до Твери можно будет всего за 39 минут.

До Минска — за три часа вместо целой ночи

Еще одна громкая новость — договоренность о строительстве ВСМ между Россией и Беларусью. Министры транспорта обеих стран подписали официальный меморандум в Минске, сообщает ТАСС.

Главные плюсы новой ветки:

Экономия времени. Сейчас дорога на поезде занимает от 7 до 10 часов (или 7 часов на «Ласточке»). По новой трассе путь займет около 3 часов .

Сейчас дорога на поезде занимает от 7 до 10 часов (или 7 часов на «Ласточке»). По новой трассе путь займет около . Без аэропортов. Не нужно тратить время на дорогу до аэропорта, регистрацию и предполетный досмотр. Вокзалы находятся прямо в центре городов.

Не нужно тратить время на дорогу до аэропорта, регистрацию и предполетный досмотр. Вокзалы находятся прямо в центре городов. Новые возможности. Съездить в Минск на выходные или по делам станет так же просто, как выбраться на дачу в Подмосковье.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в РЖД создали отдельную дирекцию для ВСМ.