Проще сделать дома: мягкий сливочный сыр из 3-х ингредиентов за 15 минут – забудьте о магазинных суррогатах

Мягкий сливочный сыр является универсальным продуктом, который может использоваться в качестве основы для кондитерских кремов, ингредиента для закусок или самостоятельного блюда. Предлагаем вашему вниманию пошаговое руководство по приготовлению данного деликатеса в домашних условиях, процесс которого занимает не более 15 минут.
Ингредиенты:
- творог сухой зернистый — 500 г;
- молоко — 1 л;
- яйцо — 1 шт.;
- сливочное масло — 1 ч. л.;
- соль — 1 щепотка.
Процесс приготовления
Подготовьте свежий сухой творог: поместите его в дуршлаг или мелкое сито, установленное над емкостью, и воспользуйтесь прессом для удаления излишков влаги.
Перелейте молоко в эмалированную емкость, нагрейте до температуры кипения, не допуская активного кипения, после чего снимите с плиты.
Остудите молоко до умеренной температуры и аккуратно введите в него творог. По мере перемешивания масса приобретет однородную консистенцию, и произойдет отделение сыворотки.
Отфильтруйте творожную массу через марлю, тщательно отожмите остатки влаги вручную и сформируйте плотный сырный ком.
Поместите заготовку в чашу блендера, добавьте яйцо и соль. Взбивайте ингредиенты до получения однородной кремообразной структуры.
Переложите готовый сыр в пластиковый контейнер, придав ему требуемую форму.
Поместите продукт в холодильник на 15–30 минут. Данного времени достаточно для стабилизации сыра, после чего он будет готов к употреблению. Приятного аппетита!
Фото: сгенерировано ИИ.
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