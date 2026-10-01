Проще сделать дома: мягкий сливочный сыр из 3-х ингредиентов за 15 минут – забудьте о магазинных суррогатах

Рецепт нежного домашнего сыра

Мягкий сливочный сыр является универсальным продуктом, который может использоваться в качестве основы для кондитерских кремов, ингредиента для закусок или самостоятельного блюда. Предлагаем вашему вниманию пошаговое руководство по приготовлению данного деликатеса в домашних условиях, процесс которого занимает не более 15 минут.

Ингредиенты:

творог сухой зернистый — 500 г;

молоко — 1 л;

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло — 1 ч. л.;

соль — 1 щепотка.

Процесс приготовления

Подготовьте свежий сухой творог: поместите его в дуршлаг или мелкое сито, установленное над емкостью, и воспользуйтесь прессом для удаления излишков влаги.

Перелейте молоко в эмалированную емкость, нагрейте до температуры кипения, не допуская активного кипения, после чего снимите с плиты.

Остудите молоко до умеренной температуры и аккуратно введите в него творог. По мере перемешивания масса приобретет однородную консистенцию, и произойдет отделение сыворотки.

Отфильтруйте творожную массу через марлю, тщательно отожмите остатки влаги вручную и сформируйте плотный сырный ком.

Поместите заготовку в чашу блендера, добавьте яйцо и соль. Взбивайте ингредиенты до получения однородной кремообразной структуры.

Переложите готовый сыр в пластиковый контейнер, придав ему требуемую форму.

Поместите продукт в холодильник на 15–30 минут. Данного времени достаточно для стабилизации сыра, после чего он будет готов к употреблению. Приятного аппетита!

Фото: сгенерировано ИИ.

Читайте также:

Бургер из лаваша на сковороде: вкуснющую закуску растащат за 2 минуты — готовьте с запасом.

О шарлотке и не вспоминаю: подаю на стол нежный яблочный пирог — получается у всех, кто готовит его впервые.

Без теста и мороки: нежный и тягучий пирог с картофелем и сыром — быстрый рецепт на завтрак, обед и ужин.