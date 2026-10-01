«Санька» забыт и заброшен: в сезоне 2026 прославился другой сорт – абрикосовые плоды и высокая урожайность

Новости по теме

Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – урожайность 20 кг, плоды мясистее мяса

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Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2027 году посажу своего любимчика – не боится фитофторы, плоды слаще меда

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«Санька» и «Бычье сердце» в пролете: в 2026 г. бьет рекорды другой сорт - с куста по 5 ведер томатов

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Не томаты, а урожайный конвейер: с каждого куста по 10 кг плодов, устанете собирать - вкус слаще меда, никакой кислинки

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Не сорт томатов, а сектор «приз»: начнете собирать урожай с одного куста ведрами — урожайность бьет рекорды

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