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«Санька» забыт и заброшен: в сезоне 2026 прославился другой сорт – абрикосовые плоды и высокая урожайность

Опубликовано: 1 октября 2026 21:16
 Проверено редакцией
«Санька» забыт и заброшен: в сезоне 2026 прославился другой сорт – абрикосовые плоды и высокая урожайность
«Санька» забыт и заброшен: в сезоне 2026 прославился другой сорт – абрикосовые плоды и высокая урожайность
Городовой ру
Не сорт, а райское наслаждение

Опытные садоводы расширяют ассортимент выращиваемых культур, активно внедряя в практику новые сорта, представленные на современном рынке. Рекомендуем обратить внимание на сорт французской селекции «Сердце абрикосовой зебры».

Описание сорта

Ключевой особенностью данного сорта являются плоды сердцевидной формы абрикосового оттенка. По мере созревания на кожице проявляются характерные красные полосы, свойственные типу биколоров. Томаты обладают насыщенным медовым вкусом с легкой кислинкой, средняя масса плода составляет 250–330 граммов.

Растение индетерминантное (высотой до двух метров) и требует установки опорных конструкций. Рекомендуется формирование куста в два стебля с проведением регулярного пасынкования.

Сорт характеризуется высокой урожайностью до 5 килограммов с куста; период созревания плодов составляет 90 дней с момента появления всходов.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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