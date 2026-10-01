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Утро 2 октября встретит Петербург «белой стеной»: МЧС предупреждает о тумане с видимостью всего 500 метров

Опубликовано: 1 октября 2026 14:18
 Проверено редакцией
Утро 2 октября встретит Петербург «белой стеной»: МЧС предупреждает о тумане с видимостью всего 500 метров
Утро 2 октября встретит Петербург «белой стеной»: МЧС предупреждает о тумане с видимостью всего 500 метров
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Петербург и Ленобласть все чаще затягивает густой белой пеленой.

Что с погодой на 2 октября?

Дождей синоптики пока не обещают. МЧС Ленинградской области предупредили о тумане ночью и утром.

Днем воздух прогреется до +12...+17 градусов. Правда, в некоторых районах области будет прохладнее — около +9.

Ночью придут первые заморозки. Термометры покажут от -1 до +4 градусов. Ветер будет слабым, западным.

Атмосферное давление начинает постепенно снижаться, так что метеочувствительным людям стоит быть к себе понаблюдательнее.

Пулково работает без сбоев

Из-за плотной дымки многие пассажиры забеспокоились за свои рейсы, так как туманы сопровождают Петербург уже несколько дней. Но аэропорт Пулково работает в совершенно обычном режиме.

Никаких задержек из-за погоды не было. Самолеты взлетали и приземлялись по расписанию.

Опасность на дорогах: совет от МЧС

Если в небе все спокойно, то на автомобильных трассах ситуация сложнее. МЧС предупреждает: ночью и утром туман станет особенно густым. Видимость на дорогах упадет до 500 метров и ниже.

Спасатели просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными.

Несколько простых правил для автомобилистов:

  • Включите противотуманные фары.
  • Не включайте дальний свет — он создает перед машиной плотную белую стену.
  • Снизьте скорость и держите увеличенную дистанцию.
  • Избегайте резких обгонов и маневров.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Пулково подвели промежуточные итоги использования технологии.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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