Утро 2 октября встретит Петербург «белой стеной»: МЧС предупреждает о тумане с видимостью всего 500 метров

Что с погодой на 2 октября?
Дождей синоптики пока не обещают. МЧС Ленинградской области предупредили о тумане ночью и утром.
Днем воздух прогреется до +12...+17 градусов. Правда, в некоторых районах области будет прохладнее — около +9.
Ночью придут первые заморозки. Термометры покажут от -1 до +4 градусов. Ветер будет слабым, западным.
Атмосферное давление начинает постепенно снижаться, так что метеочувствительным людям стоит быть к себе понаблюдательнее.
Пулково работает без сбоев
Из-за плотной дымки многие пассажиры забеспокоились за свои рейсы, так как туманы сопровождают Петербург уже несколько дней. Но аэропорт Пулково работает в совершенно обычном режиме.
Никаких задержек из-за погоды не было. Самолеты взлетали и приземлялись по расписанию.
Опасность на дорогах: совет от МЧС
Если в небе все спокойно, то на автомобильных трассах ситуация сложнее. МЧС предупреждает: ночью и утром туман станет особенно густым. Видимость на дорогах упадет до 500 метров и ниже.
Спасатели просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными.
Несколько простых правил для автомобилистов:
- Включите противотуманные фары.
- Не включайте дальний свет — он создает перед машиной плотную белую стену.
- Снизьте скорость и держите увеличенную дистанцию.
- Избегайте резких обгонов и маневров.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Пулково подвели промежуточные итоги использования технологии.