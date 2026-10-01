В Пулково летают по биометрии: аэропорт подвёл промежуточные итоги использования технологии

Собрано свыше 2 000 подтверждённых биометрических образцов путешественников.

Представьте: вы приехали в аэропорт, а паспорт доставать не нужно. Улыбнулись в камеру — и вы уже идете на посадку. В петербургском аэропорту Пулково это уже реальность.

Пулково стал первым аэропортом в России, где запустили проход по биометрии на внутренних рейсах. Собрали главное, что нужно знать об этой услуге.

Улыбнитесь, вас сажают на рейс

Пулково подвел первые итоги эксперимента. Более 2000 человек уже сдали свои данные, а свыше 1000 пассажиров слетали по «цифровому паспорту», рассказали в Комитет по транспорту Петербурга.

Работает это так: вместо того чтобы доставать документы на каждом шагу, вы просто проходите через специальные турникеты. Камера сканирует ваше лицо, сверяет его с базой и открывает проход.

Зачем это пассажиру?

Главный плюс — это скорость. Вы меньше времени проводите в очередях и быстрее попадаете в салон самолета.

Вот основные бонусы:

Без суеты: не нужно искать паспорт по карманам и сумкам перед посадкой.

не нужно искать паспорт по карманам и сумкам перед посадкой. Приоритет: для участников программы открыт отдельный коридор на досмотре.

для участников программы открыт отдельный коридор на досмотре. Подарки: за каждый полет «по лицу» «Аэрофлот» начисляют 1000 бонусных миль. В месяц можно получить до 4000 миль.

Как оформить «цифровой пропуск»?

Сделать это можно прямо перед вылетом в самом аэропорту.

Найдите зону сбора биометрии. Она находится на 3-м этаже, рядом со стойкой регистрации №32 (работает с 8:00 до 22:00). Предъявите паспорт РФ. У вас также должна быть подтвержденная учетка на «Госуслугах». Сотрудник сделает ваше фото и запишет голос.

Вся процедура занимает не больше 5 минут. Услуга доступна только с 18 лет.

Где это уже работает и какие есть нюансы?

Улететь «по лицу» пока можно не везде. Технология действует более чем на 30 внутренних направлениях. Но только на рейсах двух авиакомпаний — «Аэрофлот» и «Россия».

Важно: совсем забыть паспорт дома пока не получится. Сервис работает в тестовом режиме до 1 апреля 2027 года. На одном из этапов — при входе в зону ожидания — документ всё равно придется показать человеку в форме.

А это безопасно?

Многие опасаются сдавать свои данные. Но специалисты успокаивают: ваше лицо не хранится в виде обычной фотографии. Система превращает его в сложный цифровой код.

Все данные уходят в Единую биометрическую систему (ЕБС) — это государственная база с высокой степенью защиты. К тому же сдача биометрии — дело добровольное. Не хотите — летаете как раньше, по бумажному паспорту.

Кстати, Россия здесь не изобретает велосипед. Похожие системы уже давно и успешно работают в аэропортах Дубая, Сингапура и Лондона. Петербург просто подхватил мировой тренд.

В будущем городские власти хотят внедрить такую же оплату «по взгляду» в метро и на другом общественном транспорте.

Ранее «Городовой» рассказывал про новые рейсы из Пулково.