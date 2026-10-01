Наведут порядок на воде: в Петербурге создают единый центр контроля для катеров и теплоходов

Санкт-Петербург летом превращается в настоящую речную столицу. Сотни экскурсионных теплоходов, частных катеров и гидроциклов буквально заполоняют Неву и каналы.
Но вместе с популярностью прогулок по воде растет и хаос: на каналах возникают «пробки», а капитаны не всегда соблюдают правила. Чтобы решить эту проблему, в городе решили создать единый Ситуационный центр водного транспорта.
Почему на Неве стало тесно?
Особая зона риска — ночное время, когда сотни судов с туристами устремляются к разводным мостам. В такой тесноте регулярно происходят мелкие аварии, а нарушителей на гидроциклах сложно поймать за руку.
Следить за реками по старинке уже не получается. Городу нужен «умный мозг», который будет видеть абсолютно всё, что происходит на воде, в режиме реального времени.
Как сработает «цифровой глаз»?
Новый центр объединит камеры, датчики и все городские службы в одной системе, рассказали в Комитете по транспорту Петербурга. Вот что он сможет делать:
- Автоматически находить нарушителей. Камеры и датчики смогут сами распознать судно, узнать его скорость и проверить маршрут. Если капитан лихачит или заплыл куда не надо, данные тут же уйдут инспекторам.
- Связывать службы за секунды. Спасатели, полиция и операторы причалов будут работать в одном цифровом кабинете. Это поможет быстрее реагировать на ЧП.
Что изменится для пассажиров?
Для обычных людей прогулки по воде станут безопаснее и удобнее. Власти планируют сделать единую систему, где можно будет:
- Легко посмотреть актуальное расписание всех речных трамвайчиков.
- Купить билет на катер онлайн в пару кликов.
- Не бояться давки: система будет автоматически считать пассажиров на борту, чтобы не было перегруза.
Удобство для капитанов и владельцев бизнеса
Судовладельцам больше не придется договариваться о парковке «по телефону». Через новый сервис они смогут забронировать и оплатить место у причала онлайн.
Кроме того, капитаны будут получать на смартфоны оперативную информацию: где реку перекрыли из-за праздника, а где надвигается шторм.
Когда ждать запуск?
Сейчас идею Ситуационного центра детально изучают в Комитете по транспорту Петербурга. Специалисты просчитывают технические детали.
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