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Наведут порядок на воде: в Петербурге создают единый центр контроля для катеров и теплоходов

Опубликовано: 1 октября 2026 12:49
 Проверено редакцией
Наведут порядок на воде: в Петербурге создают единый центр контроля для катеров и теплоходов
Наведут порядок на воде: в Петербурге создают единый центр контроля для катеров и теплоходов
Global Look Press / Maksim Konstantinov
На каналах в Северной столице састо возникают «пробки», а капитаны не всегда соблюдают правила.

Санкт-Петербург летом превращается в настоящую речную столицу. Сотни экскурсионных теплоходов, частных катеров и гидроциклов буквально заполоняют Неву и каналы.

Но вместе с популярностью прогулок по воде растет и хаос: на каналах возникают «пробки», а капитаны не всегда соблюдают правила. Чтобы решить эту проблему, в городе решили создать единый Ситуационный центр водного транспорта.

Почему на Неве стало тесно?

Особая зона риска — ночное время, когда сотни судов с туристами устремляются к разводным мостам. В такой тесноте регулярно происходят мелкие аварии, а нарушителей на гидроциклах сложно поймать за руку.

Следить за реками по старинке уже не получается. Городу нужен «умный мозг», который будет видеть абсолютно всё, что происходит на воде, в режиме реального времени.

Как сработает «цифровой глаз»?

Новый центр объединит камеры, датчики и все городские службы в одной системе, рассказали в Комитете по транспорту Петербурга. Вот что он сможет делать:

  • Автоматически находить нарушителей. Камеры и датчики смогут сами распознать судно, узнать его скорость и проверить маршрут. Если капитан лихачит или заплыл куда не надо, данные тут же уйдут инспекторам.
  • Связывать службы за секунды. Спасатели, полиция и операторы причалов будут работать в одном цифровом кабинете. Это поможет быстрее реагировать на ЧП.

Что изменится для пассажиров?

Для обычных людей прогулки по воде станут безопаснее и удобнее. Власти планируют сделать единую систему, где можно будет:

  • Легко посмотреть актуальное расписание всех речных трамвайчиков.
  • Купить билет на катер онлайн в пару кликов.
  • Не бояться давки: система будет автоматически считать пассажиров на борту, чтобы не было перегруза.

Удобство для капитанов и владельцев бизнеса

Судовладельцам больше не придется договариваться о парковке «по телефону». Через новый сервис они смогут забронировать и оплатить место у причала онлайн.

Кроме того, капитаны будут получать на смартфоны оперативную информацию: где реку перекрыли из-за праздника, а где надвигается шторм.

Когда ждать запуск?

Сейчас идею Ситуационного центра детально изучают в Комитете по транспорту Петербурга. Специалисты просчитывают технические детали.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Ленобласти появятся новые лазурные МАЗы.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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