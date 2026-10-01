Дворец без отопления и с туалетом из XVIII века: почему Летний дворец Петра I уходит на каникулы

Дворец построили в 1712 году по проекту итальянца Доменико Трезини.

Санкт-Петербург постепенно готовится к холодам. Вместе с городом меняют график и главные достопримечательности. Летний дворец Петра I снова закрывает свои двери до следующей весны.

Когда дворец уйдет на каникулы?

Посетить дворец не получится с 1 октября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Это ежегодная традиция. Дворец начнет принимать гостей только с приходом стойкого тепла — в мае, рассказали в Русском музее.

Почему его закрывают на зиму?

Всё дело в возрасте здания и заботе о нем. Дворцу больше 300 лет. В нем нет привычного нам батарейного отопления.

Сырость, дожди и морозы разрушают старинные ткани, деревянную отделку и фрески. По правилам музея, в холодную и дождливую погоду пускать людей внутрь нельзя. Любой зашедший в мокрой куртке посетитель создает опасную для экспонатов влажность.

В чем уникальность этого места?

Дворец построили в 1712 году по проекту итальянца Доменико Трезини. Это одно из самых старых зданий Петербурга. И главное — оно сохранилось до наших дней почти без изменений.

Вот несколько интересных фактов о нем:

Скромные размеры. По царским меркам дом небольшой — всего 14 комнат.

По царским меркам дом небольшой — всего 14 комнат. Четкое разделение. Первый этаж занимал сам Петр I, а второй — его жена Екатерина с детьми.

Первый этаж занимал сам Петр I, а второй — его жена Екатерина с детьми. Чудо техники. Для XVIII века дворец был суперсовременным. В нем работала одна из первых в России систем канализации. Воду качали насосами прямо из Фонтанки.

Для XVIII века дворец был суперсовременным. В нем работала одна из первых в России систем канализации. Воду качали насосами прямо из Фонтанки. Только для лета. Царь жил здесь с мая по октябрь. На зиму семья переезжала в более теплый Зимний дворец.

Как прогуляться по дворцу зимой?

Если вы не успели приехать до октября, не расстраивайтесь. Посмотреть интерьеры можно прямо из дома.

Русский музей сделал отличный виртуальный тур. Это панорамная съемка высокого качества. Вы сможете рассмотреть личные вещи царя и декор комнат в деталях. Также зимой работают онлайн-экскурсии с гидами.

Так что запасаемся чаем, включаем виртуальный тур и ждем мая 2027 года, чтобы увидеть дворец вживую!

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