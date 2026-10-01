Домашние колбаски сочнее магазинных: готовлю за 5 минут, без плиты и духовки

Натуральный состав и насыщенный вкус вместо покупной колбасы.

Покупная колбаса часто содержит добавки, которые не радуют. Домашние колбаски из фарша — простая альтернатива: натуральный состав, насыщенный вкус и быстрота. Их можно приготовить в микроволновке за пять минут, без плиты и духовки.

Ингредиенты и подготовка фарша

Понадобится 350 г мясного фарша, соль и специи по вкусу. Подойдёт смесь из половины чайной ложки сушёного чеснока, столько же копчёной паприки и смеси перцев, плюс четверть ложки чёрного молотого. Фарш соединяют с солью и специями, тщательно вымешивают и убирают в холодильник на ночь. За это время мясо становится эластичнее, а пряности раскрывают аромат. Затем массу делят на три части и формируют колбаски, слегка отбивая каждую между ладонями — так внутри не остаётся пустот.

Как приготовить в микроволновке

Три листа пергамента с силиконовым покрытием раскладывают на столе. На середину каждого кладут колбаску, заворачивают и скручивают концы, как у конфеты, швом вверх. Заготовки помещают на тарелку и ставят в микроволновку на 5 минут при мощности 700 Вт. Этого достаточно, чтобы фарш полностью приготовился.

Готовые колбаски подают горячими с гарниром или остужают и используют как нарезку для бутербродов.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова готовит такие колбаски, когда нужно быстро собрать ужин. Она заметила: если фарш простоял в холодильнике ночь, колбаски держат форму лучше и не разваливаются. Совет от автора: проверьте мощность своей микроволновки — при 800 Вт хватит четырёх минут, иначе фарш станет сухим.

Домашние колбаски выручают, когда нет времени на готовку. Натуральный состав и минимум усилий делают их удобной заменой покупной колбасе.

Фото: Сгенерировано ИИ

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