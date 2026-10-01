Осенняя охота: почему клещи в Петербурге и области всё ещё кусаются

Осенняя прохлада вызвала новый всплеск укусов клещей под Петербургом.

Многие думают, что с приходом осени клещи уходят в спячку. Это опасное заблуждение. Осень — время второго пика активности этих паукообразных. Они будут искать жертв до тех пор, пока не начнутся постоянные заморозки.

Только за последнюю неделю сентября к врачам Петербурга и Ленобласти обратились 1327 человек, укушенных клещами.

Где чаще всего цепляются клещи

Больше всего «клещевых» мест — в Ленобласти. Именно там произошло почти 80% всех укусов.

Вот антирейтинг самых опасных районов:

В Ленинградской области:

Приозерский район (треть всех укусов в области)

Выборгский район

Всеволожский район

В Санкт-Петербурге:

Курортный район

Выборгский район

Красносельский район

Большинство пострадавших возвращаются из леса в город и идут за помощью уже в петербургские клиники.

Почему клещи так активны осенью?

Клещи не любят жару и сухой воздух. Летом в зной они прячутся. Зато прохладная и влажная осенняя погода для них идеальна.

Осенью они сидят в высокой траве, кустах и опавшей листве вдоль лесных тропинок. Клещи не прыгают с деревьев, как думают многие. Они ползут снизу вверх — с земли и травы по вашей обуви и штанам.

Насколько эффективна вакцинация

В этом сезоне прививки от клещевого энцефалита сделали уже более 166 тысяч жителей региона.

Вакцина отлично защищает от энцефалита — тяжелого поражения нервной системы. Но важно помнить: клещи переносят и другие инфекции. Например, болезнь Лайма (боррелиоз). Прививки от нее не существует, поэтому осторожность нужна каждому.

Простые правила безопасности на природе

Защититься от клеща несложно, если соблюдать несколько базовых правил:

Одежда. Надевайте светлые вещи — на них темный клещ заметен сразу. Защита снизу. Заправляйте брюки в носки или высокие ботинки. Спреи. Используйте средства с пометкой «акарицидные» или «инсектоакарицидные». Они не просто отпугивают, а парализуют клещей. Наносите их только на одежду. Прогулки с детьми. Везетe ребенка в коляске? Обработайте защитным спреем ее нижнюю часть и колеса. Ходите только по широким асфальтированным или утоптанным дорожкам. Осмотр. Проверяйте одежду и тело каждые 15–20 минут прямо во время прогулки, а также обязательно осматривайте себя дома.

Что делать, если клещ всё-таки присосался

Главное — не паниковать и действовать правильно.

Чего делать НЕЛЬЗЯ: не капайте на клеща маслом, спиртом или бензином. От удушья он начнет задыхаться и выплеснет все опасные вирусы из своего желудка прямо вам в кровь.

не капайте на клеща маслом, спиртом или бензином. От удушья он начнет задыхаться и выплеснет все опасные вирусы из своего желудка прямо вам в кровь. Как поступить: лучше всего сразу поехать в ближайший травмпункт. Врач извлечет паразита быстро и безопасно.

Ранее «Городовой» рассказывал, как защититься от клещей в парках Петербурга и лесах области.