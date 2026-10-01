Осенняя охота: почему клещи в Петербурге и области всё ещё кусаются

Многие думают, что с приходом осени клещи уходят в спячку. Это опасное заблуждение. Осень — время второго пика активности этих паукообразных. Они будут искать жертв до тех пор, пока не начнутся постоянные заморозки.
Только за последнюю неделю сентября к врачам Петербурга и Ленобласти обратились 1327 человек, укушенных клещами.
Где чаще всего цепляются клещи
Больше всего «клещевых» мест — в Ленобласти. Именно там произошло почти 80% всех укусов.
Вот антирейтинг самых опасных районов:
В Ленинградской области:
- Приозерский район (треть всех укусов в области)
- Выборгский район
- Всеволожский район
В Санкт-Петербурге:
- Курортный район
- Выборгский район
- Красносельский район
Большинство пострадавших возвращаются из леса в город и идут за помощью уже в петербургские клиники.
Почему клещи так активны осенью?
Клещи не любят жару и сухой воздух. Летом в зной они прячутся. Зато прохладная и влажная осенняя погода для них идеальна.
Осенью они сидят в высокой траве, кустах и опавшей листве вдоль лесных тропинок. Клещи не прыгают с деревьев, как думают многие. Они ползут снизу вверх — с земли и травы по вашей обуви и штанам.
Насколько эффективна вакцинация
В этом сезоне прививки от клещевого энцефалита сделали уже более 166 тысяч жителей региона.
Вакцина отлично защищает от энцефалита — тяжелого поражения нервной системы. Но важно помнить: клещи переносят и другие инфекции. Например, болезнь Лайма (боррелиоз). Прививки от нее не существует, поэтому осторожность нужна каждому.
Простые правила безопасности на природе
Защититься от клеща несложно, если соблюдать несколько базовых правил:
- Одежда. Надевайте светлые вещи — на них темный клещ заметен сразу.
- Защита снизу. Заправляйте брюки в носки или высокие ботинки.
- Спреи. Используйте средства с пометкой «акарицидные» или «инсектоакарицидные». Они не просто отпугивают, а парализуют клещей. Наносите их только на одежду.
- Прогулки с детьми. Везетe ребенка в коляске? Обработайте защитным спреем ее нижнюю часть и колеса. Ходите только по широким асфальтированным или утоптанным дорожкам.
- Осмотр. Проверяйте одежду и тело каждые 15–20 минут прямо во время прогулки, а также обязательно осматривайте себя дома.
Что делать, если клещ всё-таки присосался
Главное — не паниковать и действовать правильно.
- Чего делать НЕЛЬЗЯ: не капайте на клеща маслом, спиртом или бензином. От удушья он начнет задыхаться и выплеснет все опасные вирусы из своего желудка прямо вам в кровь.
- Как поступить: лучше всего сразу поехать в ближайший травмпункт. Врач извлечет паразита быстро и безопасно.
Ранее «Городовой» рассказывал, как защититься от клещей в парках Петербурга и лесах области.