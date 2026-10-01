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В июне будете есть шикарную сочную свеклу: посев корнеплода по первому снегу — метод агронома Давыдовой

Опубликовано: 1 октября 2026 14:07
 Проверено редакцией
В июне будете есть шикарную сочную свеклу: посев корнеплода по первому снегу — метод агронома Давыдовой
В июне будете есть шикарную сочную свеклу: посев корнеплода по первому снегу — метод агронома Давыдовой
Городовой ру
Как посеять свеклу под зиму

Озимый посев свеклы является малораспространенной, но эффективной агротехнической практикой, позволяющей ускорить получение урожая на месяц.

Эксперт в области огородничества Ксения Давыдова разъяснила преимущества данного метода и представила регламент проведения работ.

Преимущества метода

Применение подзимнего посева не только обеспечивает ранний сбор продукции, но и способствует оптимизации весенних полевых работ.

Полученные всходы обладают повышенной температурной устойчивостью вследствие естественного закаливания, а также демонстрируют высокий иммунитет к фитопатогенам.

Как сажать?

Технология предполагает высев семян при температуре почвы не ниже -5°C в период с октября по ноябрь, в зависимости от климатических условий региона. Необходимо соблюдать сроки посадки во избежание преждевременного прорастания семян во время оттепелей, что может привести к их гибели при наступлении морозов.

Для посадки рекомендуется выбирать возвышенные участки, что позволит предотвратить застой влаги и вымокание семян. Почву необходимо тщательно перекопать и удобрить, оптимально используя для этого компост, золу и суперфосфат.

Семена следует высевать в бороздки глубиной 4–5 сантиметров с последующим мульчированием торфом. На зимний период грядки укрываются лапником, который убирается с наступлением весеннего сезона.

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Огородники со стажем не любят подзимний посев свеклы: на это есть серьезная причина.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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