В июне будете есть шикарную сочную свеклу: посев корнеплода по первому снегу — метод агронома Давыдовой

Озимый посев свеклы является малораспространенной, но эффективной агротехнической практикой, позволяющей ускорить получение урожая на месяц.
Эксперт в области огородничества Ксения Давыдова разъяснила преимущества данного метода и представила регламент проведения работ.
Преимущества метода
Применение подзимнего посева не только обеспечивает ранний сбор продукции, но и способствует оптимизации весенних полевых работ.
Полученные всходы обладают повышенной температурной устойчивостью вследствие естественного закаливания, а также демонстрируют высокий иммунитет к фитопатогенам.
Как сажать?
Технология предполагает высев семян при температуре почвы не ниже -5°C в период с октября по ноябрь, в зависимости от климатических условий региона. Необходимо соблюдать сроки посадки во избежание преждевременного прорастания семян во время оттепелей, что может привести к их гибели при наступлении морозов.
Для посадки рекомендуется выбирать возвышенные участки, что позволит предотвратить застой влаги и вымокание семян. Почву необходимо тщательно перекопать и удобрить, оптимально используя для этого компост, золу и суперфосфат.
Семена следует высевать в бороздки глубиной 4–5 сантиметров с последующим мульчированием торфом. На зимний период грядки укрываются лапником, который убирается с наступлением весеннего сезона.
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