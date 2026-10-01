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Математическая разминка: справитесь с примером 29 + 29 : 29(29 + 29) = ?

Опубликовано: 1 октября 2026 15:13
 Проверено редакцией
Математическая разминка: справитесь с примером 29 + 29 : 29(29 + 29) = ?
Математическая разминка: справитесь с примером 29 + 29 : 29(29 + 29) = ?
Городовой ру
Проверьте себя: пример кажется простым, но именно в таких записях чаще всего путаются.

Этот пример часто ставят в тупик даже тех, кто уверенно считает в уме. Хитрость не в сложных числах, а в том, как прочитать запись. Попробуйте справиться без калькулятора.

Условие

29 + 29 : 29(29 + 29)=?

Как правильно решить пример

Первым делом считаем скобки: 29 + 29 = 58. Запись 29 : 29(29 + 29) читается как 29 : 29 × 58. У деления и умножения одинаковый приоритет, поэтому действия идут слева направо. Сначала 29 : 29 = 1, потом 1 × 58 = 58. Остаётся сложение с первым числом: 29 + 58 = 87. Ошибка возникает, когда 29(29 + 29) воспринимают как единый блок и умножают 29 на 58 до деления. Тогда порядок нарушается, и ответ получается иным.

Любопытное свойство числа 29

29 — простое число, которое можно записать как сумму квадратов: 22 + 52 = 4 + 25 = 29. А результат примера, 87, равен утроенному 29. Получается, что 87 = 3 × (22 + 52). Кроме того, 29 — десятое простое число, а 87 раскладывается на два простых множителя: 3 и 29. Такие связи показывают, что даже заурядный пример может вывести на изящные числовые закономерности.

Правильный ответ — 87, если не переставлять деление и умножение. Такие задания тренируют внимательность и напоминают, что запись в математике требует точного чтения.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Евгения Сухова
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