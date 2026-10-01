Математическая разминка: справитесь с примером 29 + 29 : 29(29 + 29) = ?

Этот пример часто ставят в тупик даже тех, кто уверенно считает в уме. Хитрость не в сложных числах, а в том, как прочитать запись. Попробуйте справиться без калькулятора.
Условие
29 + 29 : 29(29 + 29)=?
Как правильно решить пример
Первым делом считаем скобки: 29 + 29 = 58. Запись 29 : 29(29 + 29) читается как 29 : 29 × 58. У деления и умножения одинаковый приоритет, поэтому действия идут слева направо. Сначала 29 : 29 = 1, потом 1 × 58 = 58. Остаётся сложение с первым числом: 29 + 58 = 87. Ошибка возникает, когда 29(29 + 29) воспринимают как единый блок и умножают 29 на 58 до деления. Тогда порядок нарушается, и ответ получается иным.
Любопытное свойство числа 29
29 — простое число, которое можно записать как сумму квадратов: 22 + 52 = 4 + 25 = 29. А результат примера, 87, равен утроенному 29. Получается, что 87 = 3 × (22 + 52). Кроме того, 29 — десятое простое число, а 87 раскладывается на два простых множителя: 3 и 29. Такие связи показывают, что даже заурядный пример может вывести на изящные числовые закономерности.
Правильный ответ — 87, если не переставлять деление и умножение. Такие задания тренируют внимательность и напоминают, что запись в математике требует точного чтения.
Фото: Сгенерировано ИИ
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