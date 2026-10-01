Поводок, намордник и табличка: петербургские владельцы собак обеднели на 830 тысяч рублей с начала года

В Петербурге жестко наказывают владельцев собак выше 40 сантиметров в холке.

Обычная прогулка с питомцем во Фрунзенском районе закончилась для 60-летней петербурженки больницей. На нее бросился кане-корсо. Хозяин вел пса на длинном поводке и без намордника. После нападения мужчина просто ушел, даже не попытавшись помочь.

Итог для женщины — вывих, переломы и долгая реабилитация. Но пострадавшая решила заставить хозяина ответить. Прокурор помог ей подать иск, и суд обязал владельца собаки выплатить 279 тысяч рублей за лечение и моральный вред, рассказали в Смольном.

Кане-корсо — древняя бойцовая и охотничья порода. Взрослый пес может весить больше 50 килограммов. Удержать такого агрессивного гиганта на длинном поводке обычный человек просто не в состоянии.

Статистика пугает

К сожалению, этот случай — не исключение из правил. В Петербурге собаки кусают людей часто.

За прошлый год в города зафиксировали почти 6 тысяч укусов. А за первые пять месяцев 2026 года к врачам обратились уже 2 216 человек. Самое страшное, что 15% всех пострадавших — это дети.

Забор, намордник и короткий поводок: новые правила

В Петербурге в конце 2025 года обновили правила содержания и выгула домашних животных. Закон подписал губернатор Александр Беглов.

Вот главные требования для владельцев:

Намордник — обязателен. Если собака выше 40 см в холке или относится к опасным породам, на улицу она должна выходить только в наморднике и на поводке.

Если собака выше 40 см в холке или относится к опасным породам, на улицу она должна выходить только в наморднике и на поводке. В подъездах — короткий поводок. В лифтах и коридорах многоквартирных домов длина поводка не должна превышать 80 сантиметров.

В лифтах и коридорах многоквартирных домов длина поводка не должна превышать 80 сантиметров. Где гулять запрещено: с собаками больше нельзя ходить на детские и спортивные площадки, пляжи, уличные концерты и праздники. Запрещено подходить ближе чем на 3 метра к входам в школы, садики и больницы.

с собаками больше нельзя ходить на детские и спортивные площадки, пляжи, уличные концерты и праздники. Запрещено подходить ближе чем на 3 метра к входам в школы, садики и больницы. Ограничения для хозяев: подростки до 16 лет больше не имеют права выгуливать крупных собак. Также запрещено выводить питомца в нетрезвом виде или выгуливать одновременно двух больших собак.

подростки до 16 лет больше не имеют права выгуливать крупных собак. Также запрещено выводить питомца в нетрезвом виде или выгуливать одновременно двух больших собак. Частный сектор: если собака живет во дворе частного дома, участок должен быть надежно огорожен, а на заборе обязана висеть предупреждающая табличка.

Нарушителей наказывают рублем

Соблюдение правил проверяют во время специальных рейдов. Инспекторы и полиция больше не ограничиваются предупреждениями. За прогулку без намордника или выгул на детской площадке хозяина ждет штраф от 1000 до 5000 рублей.

С начала 2026 года в Петербурге уже выписали штрафов на сумму более 830 тысяч рублей.

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