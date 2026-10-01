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Больше не сую «вечное полено» в печь: сберегла и дрова, и нервы

Опубликовано: 1 октября 2026 17:37
 Проверено редакцией
Больше не сую «вечное полено» в печь: сберегла и дрова, и нервы
Больше не сую «вечное полено» в печь: сберегла и дрова, и нервы
Городовой ру
В сети спорят о «вечном полене» — трубе с водой, которая будто бы продлевает горение дров. Разбираемся, что здесь правда, а что — заблуждение.

В интернете уже несколько лет обсуждают самодельное устройство, которое называют «вечным поленом». Это металлическая труба с отверстиями и пробкой, заполненная водой. Её ставят в топку под дрова, и, по уверениям авторов, время горения увеличивается почти на треть. Разберёмся, что здесь правда, а что — заблуждение.

Как устроено «вечное полено» и на чём основан эффект

Конструкция проста: труба на ножках, заваренная с торцов, с отверстиями сверху и болтом для заливки воды. Когда ёмкость нагревается, вода закипает, пар выходит через дырочки и попадает в зону горения. Сторонники метода утверждают, что вода разлагается на водород и кислород — так называемый газ Брауна. Но температура открытого пламени в печи недостаточна для разложения воды.

Реальный механизм иной: пар имеет высокую теплоёмкость и отнимает часть тепла у пламени, охлаждая топку. Горение замедляется, дрова тлеют дольше. Однако теплоотдача при этом падает: вы получаете более длительное, но менее жаркое горение. Эффект сравним с сырыми дровами — они горят долго, но греют слабо.

Личный опыт автора и практический совет

Автор «Городового» Евгения Сухова рассказывает: «Я видела такое устройство у соседа по даче. Он сделал трубу с водой и сначала был доволен — дрова действительно горели дольше. Но через неделю заметил, что в доме стало прохладнее: печь отдавала меньше тепла, а дымоход быстрее зарастал смолой. Я отказалась от этой идеи».

Вместо воды некоторые умельцы заливают в трубу отработанное масло, делая отверстия крупнее. Пары масла горят, давая больше тепла, но конструкция требует осторожности: возможен выброс пламени и засорение дымохода. Совет от автора: если хотите продлить горение, лучше использовать сухие плотные дрова, правильно их укладывать и регулировать поддувало. А воду в топку добавлять не стоит — это не повышает КПД, а лишь создаёт видимость экономии.

«Вечное полено» не даёт бесплатного тепла и не заменяет топливо. Эффект замедленного горения достигается за счёт охлаждения пламени, что не всегда полезно.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Евгения Сухова
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