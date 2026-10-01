Больше не сую «вечное полено» в печь: сберегла и дрова, и нервы

Больше не сую «вечное полено» в печь: сберегла и дрова, и нервы Городовой ру

В сети спорят о «вечном полене» — трубе с водой, которая будто бы продлевает горение дров. Разбираемся, что здесь правда, а что — заблуждение.