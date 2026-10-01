В "Крабовом салате" заменила кукурузу на это - все гости подумали, что готовил шеф-повар: отличный вариант для праздника

Улучшаем вкус привычного салата с помощью мандаринов, огурца и ананаса

Крабовый салат пользуется большой популярностью на любых праздниках. Сочетание из яиц, палочек, кукурузы и майонеза знакомо каждому, но вкус можно сделать и другим, если заменить один ингредиент. Попробуйте убрать кукурузу и добавить мандарины. Салат от этого станет сочным и приобретет цитрусовый аромат.

При добавлении огурца и ананаса изменится вкус крабовых палочек, они начинают чувствоваться более интересно. Для этого салата нужно отварить яйца. Остальные ингредиенты требуют только нарезки.

Ингредиенты для салата

палочки крабовые - 200 г;

куриное яйцо - 4 штуки;

ананасы консервированные - 1 банка;

огурец свежий - 1 штука;

мандарины - 4 штуки;

майонез - по вкусу;

соль - по вкусу.

Подготовка продуктов

Яйца нужно отварить, остудить, почистить и нарезать средними кубиками. Мандарины необходимо очистить от кожуры и пленок, разрезать каждую дольку на несколько частей.

Ананасы следует откинуть на дуршлаг, что позволит убрать сироп. Огурец и палочки нужно нарезать кубиками.

Сборка салата

В глубокую миску необходимо выложить огурец, крабовые палочки, ананас, мандарины и куриные яйца. Далее следует добавить майонез и соль, хорошо размешать салат.

Идеальное время для заправки

Лучше всего смешивать салат с майонезом перед подачей, тогда он будет менее водянистым. Ингредиенты можно держать в нарезанном виде в холодильнике.

Другие ингредиенты для салата

Апельсин может заменить мандарины, а персики в сиропе - ананас. Салат станет более сытным, если добавить в него отварной рис, сообщает progorod43.ru.

Вывод

Можно без проблем отойти от привычного рецепта салата, использовав для этого огурец, ананасы, мандарины. С таким блюдом праздничный стол будет смотреться особенно эффектно.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова уже давно не готовит обычный крабовый салат. В блюдо она обязательно добавляет пекинскую капусту и мандарины. Сочетание получается отличным. Салат становится хрустящим, легким и более объемным из-за кусочков капусты. Пекинка будет более сочной, если после нарезки ее немного помять руками.

Фото: Сгенерировано ИИ

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