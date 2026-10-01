АвтоВАЗ запустил серийное производство Lada Azimut - прогноз цен на кроссовер от автоэксперта

Автолюбители ждут, когда будут озвучены цены

25 сентября на заводе АвтоВАЗа в Тольятти стартовало серийное производство первого кроссовера Lada — Azimut. Машины доберутся до дилеров до конца 2026 года, а на 2027-й запланирован рост выпуска до нескольких десятков тысяч автомобилей.

Новинка построена на модернизированной платформе Vesta, но стала крупнее и массивнее. Клиренс — 208 мм, усиленное шасси и интеллектуальная система контроля тяги с «асфальтовым» и «внедорожным» режимами. Кузов на 60% из стали повышенной прочности, все внешние панели оцинкованы.

Под капотом — атмосферные 1.6 (120 л.с.) и 1.8 (132 л.с.), вкупе с шестиступенчатой механикой или вариатором.

Салон получил девять опций, впервые доступных серийным Lada: электрорегулировку кресла водителя, обогрев передних боковых стёкол, панорамную крышу с люком, боковые шторки безопасности, камеру кругового обзора, беспроводную зарядку, двухзонный климат, электрический стоячий тормоз, электропривод багажника.

Цена пока не объявлена, но глава АвтоВАЗа Максим Соколов обещает минимальную стоимость в сегменте. Автоэксперт, главный редактор «За рулем» Максим Кадаков прогнозирует, что базовая версия обойдётся около 2 млн рублей, с топовым оснащением в 2,5-2,6 млн рублей.

Впрочем, автолюбители склонны сомневаться в этом ценовом диапазоне.

"Столько Веста стоит, а эта машина классом повыше, технически более новая и богаче интерьером. Не будет она стоить дешевле 2,5". "Около 3.000.000 предполагаю будет стоить не меньше". "Цена от 2.8 и до 3,5... это мой прогноз... иначе Веста вообще уйдёт с конвейера".

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