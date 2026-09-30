Как сделать квартиру теплее без отопления: физик назвал простые способы

Эти приёмы помогают пережить межсезонье комфортнее.

После первых холодных ночей хочется сразу включить отопление, но днём часто ещё держится около 20 градусов. Физики советуют не спешить и использовать несколько простых принципов, чтобы дольше сохранять тепло.

Используйте солнечное тепло и перекрывайте утечки

Днём открывайте шторы и ставни, особенно на южных и юго-западных окнах. Солнечные лучи нагревают пол, стены и мебель, а те потом отдают тепло воздуху. Вечером, наоборот, закрывайте плотные шторы и жалюзи — они создают дополнительный воздушный слой.

Проверьте уплотнители на окнах и дверях: если штора колышется от ветра, замените резинки или используйте валик от сквозняков. Но не закрывайте вентиляционные отверстия — это опасно для газовых приборов.

Проветривайте коротко и интенсивно, несколько раз в день, особенно после готовки или душа. Мебель у холодных окон лучше отодвинуть, а на пол положить ковёр.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова живёт в панельном доме и знает, как быстро выстужаются стены. Она повесила плотные шторы на южную сторону и днём держит их открытыми, а вечером закрывает. Щели под дверью она закрыла валиком. Ещё она отодвинула диван от окна — стало заметно теплее. Совет от автора: если пол холодный, постелите ковёр с длинным ворсом, он сохранит тепло ног и создаст уют. И не забывайте: если температура падает до 18 C, лучше включить отопление, чем мёрзнуть.

Эти приёмы не заменяют отопление в сильные холода, но помогают пережить межсезонье комфортно. Экономия — не в том, чтобы мёрзнуть, а в том, чтобы разумно управлять теплом.

Фото: Сгенерировано ИИ

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