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Как сделать квартиру теплее без отопления: физик назвал простые способы

Опубликовано: 30 сентября 2026 22:08
 Проверено редакцией
Как сделать квартиру теплее без отопления: физик назвал простые способы
Как сделать квартиру теплее без отопления: физик назвал простые способы
Городовой ру
Эти приёмы помогают пережить межсезонье комфортнее.

После первых холодных ночей хочется сразу включить отопление, но днём часто ещё держится около 20 градусов. Физики советуют не спешить и использовать несколько простых принципов, чтобы дольше сохранять тепло.

Используйте солнечное тепло и перекрывайте утечки

Днём открывайте шторы и ставни, особенно на южных и юго-западных окнах. Солнечные лучи нагревают пол, стены и мебель, а те потом отдают тепло воздуху. Вечером, наоборот, закрывайте плотные шторы и жалюзи — они создают дополнительный воздушный слой.

Проверьте уплотнители на окнах и дверях: если штора колышется от ветра, замените резинки или используйте валик от сквозняков. Но не закрывайте вентиляционные отверстия — это опасно для газовых приборов.

Проветривайте коротко и интенсивно, несколько раз в день, особенно после готовки или душа. Мебель у холодных окон лучше отодвинуть, а на пол положить ковёр.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова живёт в панельном доме и знает, как быстро выстужаются стены. Она повесила плотные шторы на южную сторону и днём держит их открытыми, а вечером закрывает. Щели под дверью она закрыла валиком. Ещё она отодвинула диван от окна — стало заметно теплее. Совет от автора: если пол холодный, постелите ковёр с длинным ворсом, он сохранит тепло ног и создаст уют. И не забывайте: если температура падает до 18 C, лучше включить отопление, чем мёрзнуть.

Эти приёмы не заменяют отопление в сильные холода, но помогают пережить межсезонье комфортно. Экономия — не в том, чтобы мёрзнуть, а в том, чтобы разумно управлять теплом.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Евгения Сухова
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