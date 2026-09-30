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Не сорт томатов, а сектор «приз»: начнете собирать урожай с одного куста ведрами — урожайность бьет рекорды

Опубликовано: 30 сентября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Не сорт томатов, а сектор «приз»: начнете собирать урожай с одного куста ведрами — урожайность бьет рекорды
Не сорт томатов, а сектор «приз»: начнете собирать урожай с одного куста ведрами — урожайность бьет рекорды
Городовой ру
Назван урожайный сорт томатов

Наиболее востребованными среди садоводов являются высокоурожайные сорта томатов, обладающие особой экономической ценностью. Если вы подбираете культуру с рекордными показателями плодоношения, рекомендуем обратить внимание на сорт «Манимейкер».

Данный сорт является высокорослым и предназначен исключительно для тепличного выращивания. Ввиду габаритов кустов и обильного урожая растениям требуется профессиональная фиксация на опорах.

Описание сорта

Плоды характеризуются компактным размером, средняя масса составляет до 100 г, при этом в одной кисти формируется до 12 томатов.

При соблюдении агротехнических стандартов урожайность с квадратного метра может достигать 30 кг. Плотная кожица плодов обеспечивает высокую транспортабельность, возможность длительного хранения и пригодность для консервации.

Вкусовые характеристики

Вкусовые качества томатов отличаются классической кислинкой. Благодаря выраженной сочности и сбалансированному вкусу данный сорт является универсальным решением как для свежего потребления, так и для приготовления салатов и закусок.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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