Не сорт томатов, а сектор «приз»: начнете собирать урожай с одного куста ведрами — урожайность бьет рекорды

Новости по теме

Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – урожайность 20 кг, плоды мясистее мяса

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«Санька» и «Бычье сердце» в пролете: в 2026 г. бьет рекорды другой сорт - с куста по 5 ведер томатов

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Звезда в моей теплице: этот томат умеет удивлять урожайностью и вкусом – личный опыт агронома Ксении Давыдовой

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«Санька» забыт и заброшен: в сезоне 2026 прославился другой сорт – абрикосовые плоды и высокая урожайность

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Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – кусты сплошь облеплены помидорами уже на 65-й день

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