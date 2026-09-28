Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2027 году посажу своего любимчика – не боится фитофторы, плоды слаще меда

Вы знаете об уникальном сорте томатов, который приобрел широкую популярность среди аграриев благодаря своим вкусовым качествам, высокой урожайности и неприхотливости в уходе?
Его компактные плоды насыщенного розового оттенка характеризуются тонкой кожицей и выраженным сладким вкусом, что делает их отличным выбором для приготовления салатов и консервации. Речь идет о сорте «Розовый пупс».
Описание сорта
Данный сорт отличается компактностью кустов, высота которых редко превышает 50 см, что позволяет эффективно выращивать культуру как в условиях подоконника, так и в теплицах. Высокая продуктивность сорта, достигающая 2 кг плодов с одного растения, в сочетании с устойчивостью к заболеваниям, включая фитофтороз, обеспечивают его востребованность.
Дополнительным преимуществом «Розового пупса» является раннеспелость: первый урожай готов к сбору уже через 90–95 дней после появления всходов.
Особенности агротехники
Для выращивания рассады рекомендуется предварительно обработать семена в растворе марганцовки или стимуляторе роста, после чего произвести высадку на глубину 1–1,5 см в субстрат, состоящий из садовой земли, перегноя и песка.
После появления первой пары листьев выполняется пикировка томатов, а на этапе формирования 2–3 настоящих листьев вносится первая подкормка. За 10–14 дней до высадки рассаду необходимо закалить, разместив ее на месте постоянного произрастания для адаптации к внешним условиям.
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