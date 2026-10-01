Большая уборка: как Петербург готовят к зиме и что изменится во дворах

С 1 октября в городе стартовал осенний месячник благоустройства.

Осень в Петербурге — это не только красивые желтые листья, но и время генеральной уборки. В городе начался осенний месячник благоустройства.

До первых серьезных холодов коммунальщикам нужно привести в порядок больше 301 миллиона квадратных метров территорий.

Чистые дороги и ремонт асфальта

Дорожные службы отмоют почти 60 миллионов квадратных метров улиц и тротуаров. На магистрали выедут вакуумные машинки-пылесосы. В узких переулках и на сквозных проездах дворники будут работать вручную, рассказал губернатор Александр Беглов.

Попутно дорожники залатают ямы на асфальте — всего отремонтируют около 30 тысяч квадратных метров покрытия. Также в городе полностью вымоют остановки общественного транспорта и дорожные ограждения.

Обновка для дворов и площадок

Большие перемены ждут и жилые кварталы. Сотрудники ЖКС и муниципалитетов приведут в порядок около 1,5 тысяч детских и спортивных площадок. Там починят и покрасят горки, качели и тренажеры.

Во дворах покрасят больше 1 200 скамеек. В самих домах отмоют окна в подъездах, входные двери и таблички с номерами домов. С 5 октября чиновники начнут ездить по районам с проверками, чтобы оценить качество работ.

Парки, высадка деревьев и... тюльпаны

Садовники уже убирают летние клумбы и подстригают газоны. Молодые деревья подвязывают и готовят к сильным зимним ветрам. За октябрь в парках и скверах высадят тысячи новых деревьев и кустарников.

Интересный факт: именно осенью садовники Петербурга закладывают в землю сотни тысяч луковиц тюльпанов. Они будут зимовать под снегом, чтобы расцвести ближе к майским праздникам.

А еще за месяц коммунальщики обещали вымыть абсолютно все городские урны. Их в Петербурге больше 40 тысяч штук!

Общегородской субботник и выбор лучшего района

Кульминацией уборки станет общегородской «Добрый субботник». В этом году его приурочили к Году единства народов России. Принять участие может любой желающий. Инвентарь — грабли, перчатки и мешки — выдадут на месте.

За октябрь город должен полностью перестроиться на зимний режим. Если службы сработают слаженно, Петербург встретит первые снегопады ухоженным и безопасным.

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