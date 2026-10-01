Метро на намыв Васильевского острова: когда в Петербурге появятся станции «Гавань» и «Морской фасад»

Оранжевую ветку петербургского метро продолжают тянуть на запад.

Оранжевую ветку петербургского метро продолжают тянуть на запад. Станция «Горный институт» уже приняла первых пассажиров, но для жителей Васильевского острова это только начало. На очереди еще два важных объекта — станции «Гавань» и «Морской фасад».

Где и когда построят новые станции?

Локации для станций выбрали уже давно:

«Гавань» расположится недалеко от пересечения Наличной улицы и Шкиперского протока.

расположится недалеко от пересечения Наличной улицы и Шкиперского протока. «Морской фасад» уйдет еще дальше — на берег Невской губы, прямо к пассажирскому порту на намывных территориях.

Обе станции должны разгрузить Васильевский остров и перевозить до 30 тысяч пассажиров в год.

Но быстрого открытия ждать не стоит. Городские власти планируют завершить все документы и проекты только к концу 2026 года, сообщает «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на представителя городского комитета по строительству.

Реальные работы на площадках начнутся не раньше 2027–2028 годов. Официальный ориентир по пуску поездов — 2034 год. Быстрее построить вряд ли получится.

Почему так долго?

Строительство затягивается по нескольким причинам:

Проекты устарели. Первые чертежи этих станций делали еще в 2010–2012 годах. За это время Васильевский остров сильно изменился. Появились новые дома, дороги и подземные коммуникации. Старые схемы пришлось выбросить. Смена проектировщика. В 2025 году город расторг контракт с прежним проектировщиком и передал задачи компании «Метропроект». Из-за этого всю документацию приходится переписывать практически с нуля.

Главная проблема — вода и песок

Построить метро на Васильевском острове — сложная инженерная задача.

«Гавань» будет станцией глубокого заложения, с ней проблем меньше. А вот «Морской фасад» планируют строить открытым способом прямо на намыве.

Это значит, что рабочим придется копать огромный котлован в искусственном, пропитанном водой грунте. Чтобы стройку не затопило, понадобятся мощные системы водопонижения и постоянное укрепление стен.

Намывным землям нужно время для стабилизации, иначе подземные конструкции просто «поплывут».

Васильевский остров застраивается быстрыми темпами, а новостройки на намыве давно страдают от транспортной изоляции. Новые станции метро району жизненно необходимы.

Однако реальное метро дойдет до берега Невской губы только через десять лет. Пока жителям намыва остается рассчитывать только на автобусы, трамваи и личный транспорт.

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