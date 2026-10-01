Октябрь, туман и Бабье лето: в Петербург пришло аномальное тепло

В городе на небе продолжает хозяйничать антициклон.

Петербург снова удивляет. Вместо привычной осенней сырости в город пришло сухое тепло и солнце. Все благодаря мощному антициклону, который завис прямо над Северной столицей.

Какая погода ждет нас сегодня

Никакого дождя и порывистого ветра. Утром местами был туман, но он быстро рассеялся.

Воздух в Петербурге прогреется до +14…+16°. В Ленобласти будет еще теплее — до +18°. Ветер едва ощутимый, юго-западный, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Давление зашкаливает: к чему готовиться

Атмосферное давление поднялось до 778 мм ртутного столба. Для Петербурга норма составляет 760 мм. Сейчас показатель существенно выше.

Из-за такого барического пика метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Возможны головные боли, слабость или скачки артериального давления. Врачи советуют не перегружать себя работой, пить больше воды и чаще отдыхать.

Прогноз на конец недели

Тепло пока не собирается уходить. В пятницу сохраняется сухая и комфортная погода. Ночью температура опустится до +5…+7°, а днем термометры снова покажут приятные +14…+16°.

Это отличный повод съездить за город. В Пушкине, Павловске и Петергофе сейчас самый пик золотой осени.

Климатическая история: от жары до ливней

Текущая погода намного теплее климатической нормы. Обычно 1 октября в Питере среднесуточная температура составляет всего +9,8°.

Вот как удивляла метеосводка 1 октября в разные годы:

Самый жаркий день: в 2007 году воздух раскалился до почти летних +20,2°.

в 2007 году воздух раскалился до почти летних +20,2°. Самый сильный мороз: в 1902 году термометры показали -1,4°.

в 1902 году термометры показали -1,4°. Самый сильный ливень: в 1991 году на город выпало 27 мм осадков. Это почти половина месячной нормы за одни сутки.

в 1991 году на город выпало 27 мм осадков. Это почти половина месячной нормы за одни сутки. В прошлом году: день прошел без осадков, но было свежее — от +1,5° ночью до +12,2° днем.

Ловите момент! Сухая и теплая осень в Петербурге — редкое удовольствие.

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода ждет Петербург в начале октября.