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Покоя или перемен: выбирайте Красную огненную козу - выбор подскажет, чего вы ждете от 2027 года

Опубликовано: 1 октября 2026 07:10
 Проверено редакцией
Покоя или перемен: выбирайте Красную огненную козу - выбор подскажет, чего вы ждете от 2027 года
Покоя или перемен: выбирайте Красную огненную козу - выбор подскажет, чего вы ждете от 2027 года
Городовой ру
Выбирайте изображение символа будущего года и узнайте, чего на самом деле хотите

Красная Огненная коза — символ будущего, 2027 года. Она олицетворяет упорство, любознательность и умение твердо стоять на ногах даже в суровых условиях, на крутых склонах. Посмотрите на три изображения. Выберите то, которое первым вызвало отклик. Доверьтесь интуиции - и она подскажет, чего вы ждете от следующего года.

1. Коза на вершине скалы

Чего вы ждёте: перемен и свободы.

Вы устали от рутины и ограничений. Подсознательно вы хотите вырваться из привычного круга, сменить обстановку или начать что-то совершенно новое. Новый год для вас — это шанс наконец решиться на шаг, который давно откладывали. Ваша сила — в смелости.

2. Коза в уютном хлеву

Чего вы ждёте: стабильности и покоя.

Вы мечтаете о предсказуемости и комфорте. Подсознательно вы хотите, чтобы следующий год принёс меньше стресса и больше тепла. Вам важно чувствовать защищённость — дома, в семье, в финансах. Новый год для вас — не время подвигов, а время восстановления. Позвольте себе отдых без чувства вины. Но следите, чтобы уют не превратился в застой.

3. Коза с козлёнком

Чего вы ждёте: близости и заботы.

Подсознательно вы ждёте укрепления связей с родными и любимыми. Вам важно быть нужным, чувствовать поддержку и отдавать тепло. Новый год для вас — это время семьи, общих традиций и совместных планов. Ваша сила — в умении заботиться. Но не забывайте: чтобы позаботиться о других, нужно сначала позаботиться о себе.

Изображение создано с помощью ИИ

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Автор:
Артем Петров
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