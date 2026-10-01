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Мясные шарики с сюрпризом внутри: регулярно готовлю любимое блюдо шотландцев — пикантные коллопы

Опубликовано: 1 октября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Мясные шарики с сюрпризом внутри: регулярно готовлю любимое блюдо шотландцев — пикантные коллопы
Мясные шарики с сюрпризом внутри: регулярно готовлю любимое блюдо шотландцев — пикантные коллопы
Городовой ру
Национальное шотландское блюдо

В России тефтели традиционно являются компонентом супов, тогда как в Шотландии это популярное основное блюдо, которое подают с гарниром или в качестве самостоятельной закуски. Местные жители гордятся своими «коллопами», существующими во множестве вариаций.

Классический рецепт предполагает использование сельди в качестве начинки, однако сегодня мы рассмотрим альтернативный вариант с пикантным наполнением.

Ингредиенты:

  • смешанный мясной фарш (говядина/свинина или говядина/курица) — 500 г;
  • свежая петрушка — 1 пучок;
  • дижонская горчица — 1 ч. л.;
  • яйца перепелиные (10 шт.) или куриные (7 шт.);
  • мука — 70 г;
  • панировочные сухари — 1 упаковка;
  • растительное масло — 0,5 стакана.

Процесс приготовления:

Яйца необходимо отварить до состояния всмятку, чтобы сохранить жидкую консистенцию желтка. Время термической обработки составляет 4 минуты для куриных яиц и 1,5 минуты для перепелиных.

Пока яйца остывают, необходимо мелко нарезать свежую зелень и тщательно смешать её с горчицей до получения однородной консистенции, после чего ввести полученную смесь в фарш.

Подготовленные теплые яйца следует обвалять в муке перед дальнейшим формованием.

Для формирования изделий необходимо выложить порцию фарша на пищевую пленку и раскатать скалкой в пласт нужного диаметра в зависимости от размера яиц. Затем, используя влажные руки, следует обернуть яйцо мясной массой, сформировав заготовку. Полученную фрикадельку необходимо последовательно обвалять в муке, окунуть в смесь из сырых яиц, покрыть панировочными сухарями и подготовить к обжариванию.

Обжаривание следует производить на предварительно разогретой сковороде с добавлением растительного масла до достижения золотистой корочки. Готовое блюдо можно подавать как самостоятельную закуску или в сочетании с гарниром. Приятного аппетита!

Фото: сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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