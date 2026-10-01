Российские пенсионеры могут начать получать особую выплату ко Дню пожилых людей

Новая поддержка пожилых людей в России

В последнее время всё больше внимания уделяется вопросам социальной поддержки старшего поколения. В этой связи заслуживает внимания инициатива заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба, который предложил ввести в стране дополнительные меры поддержки пенсионеров.

Основная идея инициативы

Владислав Гриб выступил с предложением установить в России федеральную выплату ко Дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. По его мнению, размер этой выплаты должен составлять не менее 10 тысяч рублей.

Дополнительные меры поддержки

Кроме базовой выплаты, предлагается ввести дополнительные начисления для пожилых людей, достигших значимых возрастных рубежей: 70, 75, 80, 85, 90 и 100 лет. При этом размер поддержки должен увеличиваться с возрастом получателя.

Особое внимание в инициативе уделяется заслугам каждого пенсионера. Предлагается учитывать:

трудовой стаж;

количество детей и внуков;

государственные награды;

иные достижения и заслуги.

Мнение общественности

Инициатива вызвала широкий резонанс в обществе. Вот что говорят россияне по этому поводу:

«Очень важно уделять внимание старшему поколению, они заслужили достойную поддержку», — отмечает Анна Петровна, пенсионерка с 25-летним стажем. «Такие выплаты могли бы стать хорошим дополнением к пенсии, особенно для тех, кто всю жизнь трудился на благо страны», — считает Михаил Иванович, ветеран труда. «Поддержка пенсионеров должна быть адресной, с учётом всех заслуг и достижений каждого человека», — подчёркивает Елена Сергеевна, представитель общественной организации.

Заключение

Инициатива Владислава Гриба направлена на улучшение социальной поддержки пенсионеров и признание их заслуг перед обществом. Введение дополнительных выплат может стать важным шагом в социальной политике страны и повысить уровень жизни старшего поколения.

Однако для реализации этой идеи необходимо провести дополнительные обсуждения и разработать соответствующий законопроект.

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