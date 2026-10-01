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Осенний призыв по-новому: что изменится для военнообязанных с октября

Опубликовано: 1 октября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Осенний призыв по-новому: что изменится для военнообязанных с октября
фото Global Look Press
Что важно знать о новых правилах призыва

Российская система призыва претерпела изменения: теперь работа с призывниками ведется на постоянной основе, а отправка в части привязана к конкретным датам. Призывной возраст составляет от 18 до 30 лет, срок службы — 12 месяцев.

Сроки и категории

Существуют категории граждан с особым графиком: например, педагоги призываются только весной, а сельские жители — с середины октября. Право на отсрочку сохраняется за студентами очных отделений и гражданами с временными проблемами со здоровьем.

Электронные повестки

Ключевое нововведение — цифровизация. Электронная повестка считается официальной через 7 дней после публикации в реестре.

Неявка в военкомат в течение 30 дней влечет за собой серьезные последствия: от административных штрафов до уголовной ответственности, подчеркивает источник.

Кроме того, через 20 дней после пропуска срока на призывника накладываются обеспечительные меры: блокировка возможности выезда за границу, запрет на регистрационные действия с недвижимостью и транспортом, а также ограничение на получение кредитов.

Чтобы избежать неприятностей, рекомендуется регулярно проверять уведомления на портале «Госуслуги».

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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