Осенний призыв по-новому: что изменится для военнообязанных с октября

Российская система призыва претерпела изменения: теперь работа с призывниками ведется на постоянной основе, а отправка в части привязана к конкретным датам. Призывной возраст составляет от 18 до 30 лет, срок службы — 12 месяцев.
Сроки и категории
Существуют категории граждан с особым графиком: например, педагоги призываются только весной, а сельские жители — с середины октября. Право на отсрочку сохраняется за студентами очных отделений и гражданами с временными проблемами со здоровьем.
Электронные повестки
Ключевое нововведение — цифровизация. Электронная повестка считается официальной через 7 дней после публикации в реестре.
Неявка в военкомат в течение 30 дней влечет за собой серьезные последствия: от административных штрафов до уголовной ответственности, подчеркивает источник.
Кроме того, через 20 дней после пропуска срока на призывника накладываются обеспечительные меры: блокировка возможности выезда за границу, запрет на регистрационные действия с недвижимостью и транспортом, а также ограничение на получение кредитов.
Чтобы избежать неприятностей, рекомендуется регулярно проверять уведомления на портале «Госуслуги».
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