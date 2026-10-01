Осенний призыв по-новому: что изменится для военнообязанных с октября

Новости по теме

Если у вас есть права - вызовут в военкомат: чем грозит электронная повестка с категорией «В»

Перейти

Не сорт томатов, а сектор «приз»: начнете собирать урожай с одного куста ведрами — урожайность бьет рекорды

Перейти

У кого карта Сбербанка — срок до октября: потом условия изменятся, что важно знать

Перейти

В России начинается осенний призыв в армию по новым правилам — что известно

Перейти

Сбербанк ввел полезное изменение для всех, кто использует приложение банка — что изменилось и как это работает

Перейти